Die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Viele Kölner Stars werden diese Zeit nutzen, um mit ihren Konzerten und Shows für die richtige Stimmung zu sorgen.

„Schöne Bescherung“ mit Micky Brühl und Erry Stoklosa

Unter dem Titel „Schöne Bescherung“ laden die kölschen Musik-Urgesteine Micky Brühl und Erry Stoklosa im Advent 2026 zu einem gemeinsamen Weihnachtskonzert ein. Die beiden ehemaligen Sänger der Paveier und Bläck Fööss präsentieren kölsche Weihnachtslieder, erzählen Geschichten und sorgen mit ihrem Verzäll für vorweihnachtliche Unterhaltung. Das Publikum darf sich auf einen gemütlichen Abend mit viel kölschem Hätz und Gelegenheit zum Mitsingen freuen. Im Eintrittspreis ist auch ein Hauptgang aus der Speisekarte des Peters am Hahnentor enthalten.

Termine: 29. November (ausverkauft), 30. November 2026, 18.30 Uhr; 6. Dezember 2026, 17 Uhr Ort: Peters am Hahnentor, Hahnenstraße 22, 50667 Köln Tickets: 49 Euro inklusive Konzert und einem Hauptgang, Getränke nicht enthalten.

Kölsche Weihnacht 2026: „Sidd höösch, leev Lück, sidd stell!“

Die „Kölsche Weihnacht“ hat Tradition zur Weihnachtszeit. Seit 30 Jahren zeigt das Ensemble abseits der Karnevalsbühnen, dass kölsche Mundart nicht derb, laut oder schrill sein muss. Dass sie vielmehr gefühlvoll, lyrisch und mit einer gehörigen Portion Poesie daherkommen kann. Die Besucher erwartet ein entschleunigendes An- und Herunterkommen durch ein Programm, das geschickt Vertrautes und Neues mischt. Unter anderem mit Gerd Köster.

Termine: 19. November bis 20. Dezember 2026 Ort: Kulturgut im Eltzhof, Sankt-Sebastianus-Straße 10, 51147 Köln Tickets: ab 48,90 Euro unter koelner-kartenladen.de

Klabes: „Kölsche Lieder weihnachtlich verziert“

Die drei Musiker von Klabes bringen kölsche Töne auf den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Unter dem Titel „Kölsche Lieder weihnachtlich verziert“ präsentieren sie neue kölsche Krätzjer und Weihnachtsklassiker. Mit Flitsch, Gitarre, Kontrabass und Gesang entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das mal besinnlich, mal amüsant daherkommt. Dabei ist der Auftritt auch eine musikalische Liebeserklärung an Köln und seine kölsche Lebensart.

Termine: 23. November und 6. Dezember 2026, jeweils 16.30 Uhr; 22. Dezember 2026, 19.30 Uhr Ort: Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, Roncalliplatz, 50667 Köln Eintritt: Das Bühnenprogramm des Weihnachtsmarkts ist öffentlich zugänglich

Loss mer Weihnachtsleeder singe 2026

In diesem Jahr werden erstmals an zwei Abenden mehr als 90.000 Sängerinnen und Sänger beim Mitmachkonzert „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ gemeinsam Weihnachtslieder anstimmen – zusammen mit bekannten Kölner Bands und Musikern.

Megastimmung bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Mit dabei sind unter anderem die Höhner, Kasalla, Bläck Fööss, die Räuber, Klüngelköpp, Björn Heuser und Henning Krautmacher. Auch Druckluft, Lupo, Eldorado und Dat Kölsche Rattepack stehen auf der Bühne.

Für viele Menschen ist das Mitsingkonzert eine der schönsten Möglichkeiten, sich kurz vor Heiligabend auf die Weihnachtstage einzustimmen. Wochenlang studieren Kinder- und Jugendchöre, kirchliche und weltliche Chöre sowie Freizeitensembles das von Michael Kokott zusammengestellte mehrstimmige Weihnachtslieder-Repertoire ein.

Termin: Dienstag, 22. Dezember (Zusatzveranstaltung) und Mittwoch, 23. Dezember 2026 Beginn: jeweils 18 Uhr Einlass: 16 Uhr Ort: Rhein-Energie-Stadion, Aachener Str. 999, 50933 Köln Tickets: ab 15 Euro unter eventim.de

Björn Heuser: „Janz besinnlich – Weihnachtstour“

„Janz besinnlich“ wird es auf der Weihnachtstour 2026 von Björn Heuser – aber nicht nur! Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder eine bunte Mischung kölscher Lieder zur Weihnachtszeit. Zum Mitsingen, Nachdenken, Fühlen und Schmunzeln – un immer för et Hätz. In Köln gastiert der Liedermacher am 7. Dezember gleich zweimal in der Volksbühne am Rudolfplatz (15.30 und 19.30 Uhr). Im Gaffel am Dom gibt es außerdem an den Freitagen 4., 11. und 18. Dezember sowie am 23. Dezember ein Mitsingkonzert mit Björn Heuser. Der Eintritt ist frei.

Termin: 7. Dezember 2026, 15.30 und 19.30 Uhr Ort: Volksbühne, Aachener Str. 5, 50674 Köln weitere Termine: unter anderem in Bonn (1.12.), Euskirchen (2.12.), Elsdorf (3.12.), Geilenkirchen (6.12.), Alsdorf (14.12.), Hürth (16.12.) und Leverkusen (17.12.). Noch mehr Termine auf der Website von Björn Heuser. Tickets: ab 32,40 Euro unter eventim.de

Höhner Weihnacht 2026: „Das rockig besinnliche Konzert“

Die Höhner im August 2023. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Die Höhner geben im November und Dezember 2026 wieder ihre traditionelle „Höhner Weihnacht“. Fröhlich, festlich und rockig sorgt die Kölner Band für Stimmung. Neben eigenen Liedern präsentiert das Sextett klassische Weihnachtslieder, aber auch Evergreens wie „White Christmas“ oder „Jingle Bells“. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. In Köln gibt es am 19. und 20. Dezember zwei Termine im Maritim Hotel. Wer es nicht zu den Kölner Konzerten schafft, hat auch in der Region Gelegenheit, die Höhner mit ihrem Weihnachtsprogramm live zu erleben.

Termine in Köln: 19. Dezember 2026, 19.30 Uhr, und 20. Dezember 2026, 16 Uhr Ort: Maritim Hotel, Heumarkt 20, 50667 Köln Weitere Termine: Die Höhner gastieren unter anderem in Schleiden (28. und 29.11.), Hückelhoven (1.12.), Alsdorf (3.12.), Leverkusen (4.12.), Bergheim (6.12.), Bonn (13.12.) und Düren (18.12.). Noch mehr Termine auf der Website der Höhner. Tickets: ab 56,40 Euro unter eventim.de

„Weihnachtsengel“ 2026 mit Tommy Engel

Die Weihnachtsshow von Tommy Engel hat längst Tradition in der Kölner Adventszeit und findet 2026 bereits zum 21. Mal statt. Zum Drei-Gänge-Menü gibt es nicht nur die schönsten Lieder aus dem reichhaltigen Repertoire der Kölner Musiklegende, sondern auch Geschichten, Humor und besinnliche Momente. In diesem Jahr stehen Sängerin Kirstin Hesse und Entertainer Linus als Gäste mit auf der Bühne. Das Publikum darf sich auf neue Songs, Duette und natürlich auch bekannte Klassiker freuen.

Termine: 27.11. (Premiere), 28.11., 4.12., 5.12., 6.12. (Matinee), 11.12., 12.12., 13.12. (Matinee), 18.12. und 19.12.2026. Abendvorstellungen beginnen um 20 Uhr, die Matineen um 15.30 Uhr. Ort: Motorworld, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln-Ossendorf Tickets: 119 Euro inklusive Drei-Gänge-Menü und Vorverkaufsgebühr unter koelnshows.de. Für einzelne Termine sind bereits Karten ausverkauft.

Klüngelköpp: „Santa Extravaganza“ 2026

Klüngelköpp mit Björn Heuser (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Unter dem Motto „Santa Extravaganza“ läuten die Klüngelköpp auch 2026 die Vorweihnachtszeit ein. In der Kulturkirche Nippes präsentieren die Jungs in den Knickerbockern am 1. und 2. Dezember zwei weihnachtliche Shows. Die Band, die 2023 ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat, will dabei nicht nur mit ihren bekannten Hits für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, sondern auch mit einem besonderen musikalischen Programm überraschen.

Termine: 1. und 2. Dezember 2026, jeweils 20 Uhr Ort: Kulturkirche, Siebachstraße 85, 50733 Köln Tickets: ab 37 Euro (ausverkauft)

Paveier & Freunde: „Kölsche Weihnacht“ 2026

Die Paveier gehören seit über 40 Jahren fest zur kölschen Musikszene. Mit ihrer „Kölschen Weihnacht“ bringen sie auch 2026 wieder festliche Stimmung in die Adventszeit. Die Gäste erwartet ein stimmungsvolles Konzert mit kölschen Weihnachtsliedern, bunt gemischt mit bekannten Klassikern. Für weihnachtliche Geschichten und Unterhaltung sorgt unter anderem Comedian Marc Metzger. Musikalische Unterstützung gibt es vom Newlifegospel Choir, der Colonia Akademie mit ihren Kindern und der jungen Band Auerbach. Das WDR-Rundfunkquartett begleitet das Programm.

Termine: 29. November bis 20. Dezember 2026 Kölner Termine: 7. und 14. Dezember, jeweils 19.30 Uhr im Musical Dome; 16. Dezember, 19.30 Uhr in der Basilika St. Aposteln; 20. Dezember, 17 Uhr in der Flora. Weitere Orte: Unter anderem Bad Honnef, Bergheim, Hürth, Andernach, Olpe, Pulheim, Bergisch Gladbach, Düren, Wegberg, Euskirchen und Lindlar Tickets: ab 29 Euro für St. Aposteln, ab 48,40 Euro für die übrigen Tourtermine, unter anderem auf paveier.de

Planschemalöör: „Weihnachtsplansch“ und „Kinder-Weihnachtsplansch“

Die Kölner Band Planschemalöör lädt erneut zu ihrem „Weihnachtsplansch“ ein. (Archivbild) Copyright: STUDIO IGNATOV GMBH

Die Kölner Band Planschemalöör lädt im Dezember 2026 wieder zu ihrem „Weihnachtsplansch“ ein. Bei den Konzerten verbinden die vier Musiker weihnachtliche Stimmung mit ihrem gewohnt humorvollen Programm. In Köln stehen am 3. und 4. Dezember zwei Abendshows in der Kulturkirche auf dem Plan. Am 4. Dezember gibt es dort außerdem einen eigenen Kinder-Weihnachtsplansch mit Musik, Geschichten und Mitmachmomenten. Auch in Jülich können sich kleine und große Fans am 19. Dezember im Kulturbahnhof auf beide Formate freuen.

Termine Köln: 3. und 4. Dezember 2026 (Weihnachtsplansch), 4. Dezember 2026 (Kinder-Weihnachtsplansch) Ort: Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85, 50733 Köln Termine Jülich: 19. Dezember 2026 (Weihnachtsplansch und Kinder-Weihnachtsplansch) Ort: Kulturbahnhof (KuBa), Bahnhofstraße 13, 52428 Jülich Tickets: Weihnachtsplansch ab 30 Euro, Kinder-Weihnachtsplansch 18 Euro für Kinder und 25 Euro für Erwachsene

Brings: „Das Weihnachtskonzert 3.0“

Nach dem Erfolg der ersten beiden Auflagen geht Brings mit dem Weihnachtskonzert 3.0 2026 in die nächste Runde. Die Kölner Band bringt ihr Weihnachtsprogramm erneut auf die Bühne des Theaters am Tanzbrunnen. Unter dem Motto „Weihnachten wird kölsch, herzlich und unvergesslich“ dürfen sich die Fans auf einen musikalischen Abend mit der beliebten Mundartband freuen. Neben den Kölner Konzerten macht Brings auch in Schleiden und Bonn Station.

Termine Köln: 7., 8., 9., 14., 15., 16., 18. und 19. Dezember 2026, jeweils 19.30 Uhr; 20. Dezember 2026, 18 Uhr Ort: Theater am Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, 50679 Köln Weitere Termine: 5. Dezember in Schleiden, 11. und 12. Dezember in Bonn Tickets: ab 45,25 Euro

„Himmel & Ääd“ – Ein vorweihnachtlicher Mitsingabend

Auch 2026 lädt „Loss mer singe“ zu drei vorweihnachtlichen Mitsingkonzerten unter dem Motto „Himmel & Ääd“ in die Kölner Südstadt ein. Im Mittelpunkt stehen alte und neue kölsche Weihnachtslieder, aber auch Poppiges und Schräges kommt zu Gehör. Neben der Pflege des Kölschen steht vor allem das gemeinsame Singen im Vordergrund.

Mit dabei sind das Orchester der Liebe um Ebasa, Stefan Knittler, Nici und Vince von Kempes Feinest, Martin Buß, Mica Frangenberg sowie der Projektchor „Himmel & Ääd Glöckcher“. Die Konzerte finden wahrscheinlich zum letzten Mal in der Lutherkirche statt, da die evangelische Kirche den Veranstaltungsort aufgibt.

Termine: 11. und 12. Dezember 2026, jeweils 19 Uhr; 13. Dezember 2026, 17 Uhr Ort: Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, 50677 Köln Tickets: 26 Euro unter himmelundaeaed.ticket.io

(jag)