Im majestätischen Schatten von Kölns Wahrzeichen Nummer eins breitet sich alljährlich ein Meer aus Lichtern und Farben aus: der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Dieser festliche Treffpunkt im Herzen Kölns zieht Besucher aus aller Welt an, die sich von der Kombination aus traditionellem Kunsthandwerk, vielseitigen Leckereien und besinnlicher Atmosphäre verzaubern lassen.

Inmitten der historischen Kulisse der Stadt bietet der größte Kölner Weihnachtsmarkt eine Mischung aus kultureller Vielfalt und weihnachtlicher Tradition, die ihn zu einem besonders Erlebnis in der Adventszeit macht.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom: Wann und wo findet er statt?

Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom findet wie gewohnt auf dem Roncalliplatz statt und lädt von Montag, 16. November 2026, ab 11 Uhr bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, zum Besuch ein. Am Totensonntag, 22. November, bleibt der Markt geschlossen.

Adresse:

Roncalliplatz, 50667 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Sonntag bis Mittwoch: 11 bis 21 Uhr Donnerstag bis Freitag: 11 bis 22 Uhr Samstag: 10 bis 22 Uhr Totensonntag, 22. November 2026: geschlossen

Weihnachtsmarkt Kölner Dom: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom erwarten die Besucherinnen und Besucher mehr als 120 festlich gestaltete Buden und Stände mit kulinarischen Köstlichkeiten, hochwertigem Kunsthandwerk und originellen Geschenkideen. Von kölschen Spekulatius über Domliqueur bis hin zu internationalen Leckereien ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Wer noch ein besonderes Andenken an die Domstadt sucht, wird ebenfalls fündig: Die beliebte Wimmeltasse gehört zu den Besonderheiten des Marktes. Dazu kommen ausgewählte Geschenkartikel und handgefertigte Produkte, die sich bestens unter dem Weihnachtsbaum machen.

Der Weihnachtsmarkt am Dom nennt sich „Markt der Herzen“. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Für Unterhaltung sorgt ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit mehr als 100 kostenfreien Veranstaltungen. Ein Höhepunkt sind die beliebten Mitsing-Konzerte „Loss mer singe“ mit Stefan Knittler, bei denen das Publikum gemeinsam Weihnachtslieder anstimmt.

Auch die Domstädter Big Band, die Heaven's Gate Big Band und das Orchester der Kölner Verkehrsbetriebe sind 2026 wieder mit weihnachtlicher Musik dabei. Von Jazz und Swing über Gospel bis hin zu kölschen Liedern reicht das musikalische Angebot.

Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Kinder können sich auf Kasperletheater, Theaterstücke und weihnachtliches Kinderschminken freuen. Ein historisches Karussell sorgt zusätzlich für nostalgischen Fahrspaß.

Besonderes Highlight: In der Mitte des Roncalliplatzes thront eine rund 25 Meter hohe Küstentanne, einer der höchsten natürlichen Weihnachtsbäume in Nordrhein-Westfalen. Kugeln und Sterne schmücken den Baum, über dem sich ein funkelndes Lichterzelt mit rund 50.000 LEDs spannt. Zwischen den beleuchteten Ständen und vor der imposanten Kulisse des Doms entsteht so eine weihnachtliche Atmosphäre mitten in der Stadt.

Kölner Dom-Weihnachtsmarkt: Sozial- und Aktionsstände

Die Kölner Weihnachtsgesellschaft ermöglicht gemeinnützigen und sozialen Einrichtungen, sich kostenlos auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom einem breiten Publikum vorzustellen.

Von Montag bis Donnerstag können sich Besucher an vier Sozialständen über die Arbeit verschiedener Organisationen informieren. Dazu gehören unter anderem Greenpeace, die Caritas und Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Die Stände befinden sich 2026 an den Standnummern 6, 19, 30 und 84. Auch UNICEF Deutschland ist mit einem eigenen Stand vertreten und am Stand 132 zu finden.

Der Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz vor dem Dom. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Darüber hinaus unterstützt die Weihnachtsgesellschaft lokale Künstler und Kunsthandwerker und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem großen Publikum zu präsentieren. Der Weihnachtsmarkt versteht sich damit nicht nur als Ort für festliche Stimmung und Geschenkideen, sondern auch als „Markt der Herzen“, der soziales Engagement und gemeinnützige Initiativen in den Mittelpunkt stellt.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt am Kölner Dom auf dem Roncalliplatz ist wie immer frei.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Von allen Autobahnen fahren Sie zunächst Richtung Zentrum. Dann folgen Sie der Beschilderung Breslauer Platz. Fahren Sie am Kreisverkehr in die Goldgasse und folgen Sie den Parkplatz-Ausschilderungen.

Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz und in der Tiefgarage des Musical-Domes. Die Parkhäuser am Dom und an der Kölner Philharmonie sind ebenfalls fußläufig zu erreichen.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Ab Köln Hauptbahnhof (Hauptausgang) ist der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom zu Fuß zu erreichen. (jag)