In Köln-Zündorf ist am Freitag (21. August) der Strom ausgefallen, das bestätigte die RheinNetz auf Nachfrage. Nach Angaben des Netzbetreibers sind Techniker derzeit im Einsatz. Die Störung soll demnach gegen 12.20 Uhr behoben werden.

Die Anzahl der vom Stromausfall betroffenen Haushalte blieb zunächst unklar. Es war von einem „großflächigen“ Stromausfall in Zündorf die Rede. Nach Angaben der RheinEnergie, kam es ab 10.42 Uhr zur Störung.

Die Ursache des Ausfalls ist noch unklar. Meistens handle es sich um einen Kabelbruch irgendwo im Boden, die genaue Lokalisierung sei daher schwierig, erklärte die RheinEnergie. (das)