Raubversuch in Köln-Kalk Jugendlicher versucht vergeblich Goldkette zu erbeuten

Köln – Ein Raubversuch hat sich am Freitagabend (8. Juli) in Köln-Kalk ereignet. Wie die Polizei Köln am Montag, 11. Juli, mitteilte, soll ein 14 bis 18 Jahre alter Jugendlicher einem 29-jährigen Kölner versucht haben, seine Goldkette zu entreißen.

Der Jugendliche, der laut Zeugenaussagen 1,65 bis 1,75 Meter groß und schlank sein soll, trat gegen 23.10 Uhr auf der Trimbornstraße in Kalk an das Opfer heran, um ihn vermeintlich freundschaftlich zu umarmen.

Der anschließende Versuch, ihm seine Goldkette zu entreißen, misslang jedoch. Ohne Beute flüchtete der Angreifer zusammen zwei Begleitern in unbekannte Richtung. Nun fahndet die Polizei Köln nach dem arabisch sprechenden Jugendlichen. Der schlanke Verdächtige trug eine helle Hose und ein schwarzes Oberteil mit Aufdruck. (red)



Hinweise zum Tatgeschehen sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.