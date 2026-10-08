Razzia in Köln und NRW: Spezialeinheiten der Polizei schlagen zeitgleich zu

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz laufen seit dem frühen Morgen Polizeieinsätze gegen organisierten Waffen- und Rauschgifthandel. Beteiligt seien Spezialeinheiten der Polizei, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mit. Die Durchsuchungen hätten um 6.00 Uhr morgens begonnen. Unter anderem soll es Einsätze im Großraum Köln-Mülheim geben.

Genauere Angaben zu den Einsatzorten machte die Polizei nicht. Beteiligt an den Maßnahmen seien das Polizeipräsidium Köln sowie das Bundeskriminalamt in NRW und Rheinland-Pfalz, hieß es.

Verdacht auf organisierte Kriminalität

Hintergrund seien bei der Staatsanwaltschaft Köln sowie der Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten in Nordrhein-Westfalen (ZeOS NRW) anhängige Ermittlungen wegen des Verdachts des organisierten Waffen- und Rauschgifthandels.

Die Einsatzmaßnahmen würden vermutlich noch länger dauern, hieß es. Staatsanwaltschaft und Polizei Köln wollen daher erst am Freitag um 11.00 Uhr im Polizeipräsidium Köln in einer Pressekonferenz zum Einsatz und Stand des in Köln anhängigen Ermittlungsverfahrens berichten. (dpa/red)