Laut einer aktuellen Statistik des Innenministeriums brauchen Polizisten in NRW zwischen drei und neun Minuten zu einem Tatort, wenn der Täter noch da ist. Die Einsatzreaktionszeiten sind je nach Region durchaus unterschiedlich.

So sind die Beamten laut der Liste für den Innenausschuss des Landtags im laufenden Jahr im Kreis Olpe (3,13 Minuten), in Krefeld (3,34 Minuten) oder im Oberbergischen Kreis (3,36 Minuten) besonders schnell unterwegs gewesen, wenn Gefahr im Verzug war. In Großstädten wie Köln (4,13 Minuten) oder Bielefeld (5 Minuten) dauert es länger. Der Grund dafür ist laut Innenministerium unter anderem der Verkehr.

Wenn die Zeit nicht drängt, dauert es noch länger

In manchen ländlichen Regionen brauchen die Beamten trotzdem noch mehr Zeit. Im Kreis Borken etwa sind es im Schnitt 6,13 Minuten, wenn ein Täter noch vor Ort vermutet wird. Im Kreis Düren sind es 6,24 Minuten, im Kreis Höxter sogar 9,08 Minuten.

Wie es im Bericht von Innenminister Herbert Reul (CDU) an den Landtag heißt, habe das Ministerium diese Einsatzreaktionszeiten stetig im Blick. Das zuständige Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste interveniere bei einer auffällig negativen Entwicklung bei der jeweiligen Polizeibehörde.

Bei Einsätzen, bei denen die Zeit nicht so drängt, dauert es übrigens wesentlich länger. In Krefeld ist die Polizei da mit 12,34 Minuten noch am schnellsten, im Kreis Höxter mit 18,15 Minuten am langsamsten. (dpa/red)