Bei seinem Auftritt im Untersuchungsausschuss des Landtags zu möglichem Machtmissbrauch von Ministern nimmt Polizeiabteilungsleiter Gerrit Weber aus dem NRW-Innenministerium kein Blatt vor den Mund. Ja, es gebe „Mobbing“ in seinem Haus, sagt er am Dienstag. Allerdings nicht von Innenminister Herbert Reul (CDU), sondern von einem Gruppenleiter. Dieser habe über Jahre aktive und frühere Mitarbeitende seines Referats schikaniert. Dabei gehe es um ein verstörendes Führungsverhalten.

Mobbing, Beschimpfungen der Mitarbeiter in der Abteilung und Intrigen gegen die Ministeriumsspitze scheinen nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ an der Tagesordnung gewesen zu sein. Weber berichtete von einem Referenten des Gruppenleiters, der sich bereits am 3. April 2023 an ihn gewandt habe. Demnach soll ihn sein Vorgesetzter beleidigt und bedroht haben. Regelmäßig soll der leitende Beamte Kolleginnen als „Tussi“ oder „Schlampe“ bezeichnet haben. Zudem soll der Gruppenleiter sich abfällig über Menschen mit Migrationshintergrund geäußert haben. Dem Mitarbeiter selbst habe der Gruppenleiter mit Kündigung gedroht. „Wir haben den Kollegen dann auf seinen Wunsch kurzfristig aus dem Referat herausgeholt; er arbeitet inzwischen in einer anderen Abteilung des Ministeriums.“

Anonyme Berichte über Reul

In anonymen Berichten war Reul unter anderem vorgeworfen worden, er setze sich über seine Fachabteilungen hinweg und treffe eigenmächtige, kontraproduktive Entscheidungen. In Medien sei auch kolportiert worden, Reul habe auf eine interne Anzeige mit Kompetenzentzug für einen Gruppenleiter reagiert, sagte Weber. Tatsächlich habe der Mann immer noch volle Personalverantwortung für sein Referat.

Die Ministeriumsspitze vermutet, dass interessierte Kreise das Innenressort mit einer Schmutzkampagne überziehen wollen. Das Motiv: verletzter Stolz, Eitelkeiten und Rache. Dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ liegen zahlreiche kompromittierende Mails aus dem Untersuchungsausschuss vor, die diesen Verdacht erhärten. So hatte Polizeiabteilungsleiter Weber gleich 23 Beschwerden bei der Personalabteilung gegen den umstrittenen Gruppenleiter vorgebracht. Verbunden mit dem Antrag, disziplinarische oder gar etwaige strafrechtliche Verfahren einzuleiten. Und zwar in acht Fällen wegen rassistischer, fremdenfeindlicher, antiziganistischer, homophober und demokratiefeindlicher Verstöße.

Den Vorwürfen zufolge zog der Gruppenleiter Vergleiche zwischen dem landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetrieb und der Verdi-Oper „Der Zigeunerbaron“. Als Minister Reul Mitte Mai 2025 die Regenbogenflagge zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit vor dem Ministerium hissen ließ, bedauerte der Gruppenleiter, „dass das Innenministerium da mitmacht“. Bei einer Führungsklausur bezeichnete der Ministeriale die AfD als eine „Partei wie jede andere“. Die AfD-Abgeordnete Enxhi Seli-Zacharias hat auf X bereits einen Aufsatz des Spitzenbeamten gelobt. Die Beschwerden erreichten auch die Staatssekretärin Daniela Lesmeister.

„Wie dumm muss man sein?“

Brisant ist eine Mail vom 11. November 2025. Zu einer Stellungnahme als versierter Jurist aufgerufen, hatte der Gruppenleiter die Bundesratsvorlage zur Verschärfung der Strafen beim Einsatz von K.-o.-Tropfen durch den Landesjustizminister scharf kritisiert. Er sprach von reiner „Show und symbolischer Politik“ und schrieb: „Wie dumm muss man sein, sich von anderen Tropfen verpassen zu lassen?“ Landeskriminaldirektor Peter Mosch konnte es nicht fassen: „Hier wird die Umkehr der Täter/Opferverantwortung bei gravierenden Raub- und Sexualstraftaten vorgenommen. Dies verkennt die Opfersituation bei täterseitigem Verabreichen von Tropfen“, schrieb er in einer Nachricht an Polizeiabteilungsleiter Weber. Die Gleichstellungsbeauftragte sprach von einer „inakzeptablen Täter-Opfer-Umkehr“.

Zum Schluss ging Weber im Untersuchungsausschuss kurz auf einen „anonymen Brief“ ein, der im September an die Abgeordneten gesendet wurde. „Darin werden ja auch Vorwürfe gegen mich erhoben, wonach ich eine Affäre mit meinem Büroleiter gehabt haben soll.“ Laut dem Schreiben bestehe der Verdacht, der Polizeiabteilungsleiter würde seine berufliche Position ausnutzen, um seinen Untergebenen sexuell auszunutzen. „Ich sage Ihnen ganz deutlich: Diese verleumderischen Vorwürfe sind von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Ich muss Ihnen sagen: Ich war wirklich erschüttert, als ich von diesem Brief erfahren habe.“ Er hätte sich „nicht vorstellen können, dass Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter eines Innenministeriums derart mit Dreck gegen Kollegen werfen“. Das Innenministerium wollte sich zu den Vorgängen auf Anfrage nicht äußern.

Der Untersuchungsausschuss soll das Führungsverhalten von Reul und – schwerpunktmäßig – auch von Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) durchleuchten. In dieser Sitzung waren erstmals das Innenministerium und seine nachgeordneten Behörden Schwerpunktthema.