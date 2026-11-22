Nach seinem schweren Sturz im Oktober hat sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) erstmals in einem Video zu seinem Genesungsprozess geäußert. Er müsse weiter Geduld und Ausdauer haben, sagte Reul in dem etwa einminütigen Clip über seine Hüft-OP, der auf seinem Facebook- und Instagramprofil verbreitet wurde.

Reul hatte sich bei dem Sturz am 9. Oktober im Polizeipräsidium Wuppertal die Hüfte gebrochen und war noch am selben Abend operiert worden. Er sei bereits seit Wochen zu Hause und trainiere intensiv, sagte der CDU-Politiker. „Anstrengend, mühsam, geht nicht so schnell, wie ich es mir gewünscht habe.“ Seit kurzem trainiere er auch an Geräten. „Das ist nochmal 'ne Schippe anstrengender.“ Er merke aber auch, dass es vorangehe.

„Der Teil, der mir ja am wichtigsten ist, der wird vorläufig nicht klappen“

Reul betonte, dass er sich um seine Arbeit kümmern müsse. „Ich will ja wissen, was passiert. Das heißt, ich muss die Akten lesen, ich muss die Akten bearbeiten. Ich kümmere mich darum, zu telefonieren und zu reden.“ Der Innenminister hatte bereits aus dem Krankenhaus die Dienstgeschäfte weitergeführt.

Im Homeoffice könne er einiges erledigen, sagte Reul. Aber: „Eins nicht, nämlich abends die Leute treffen, mit den Leuten diskutieren, von der Sache überzeugen. Der Teil, der mir ja am wichtigsten ist, der wird vorläufig nicht klappen. Das dauert ein bisschen.“ (dpa/red)