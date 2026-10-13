Die Operation von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nach seinem Sturz war größer als bisher bekannt. „Noch am Freitag wurde mir eine neue Hüfte eingebaut“, so der Politiker in seinem „Ministerblog“ im Intranet der NRW‑Polizei. „Die Operation ist gut verlaufen und Stand heute mache ich gute Fortschritte“, heißt es in dem internen Blog-Beitrag, der der dpa vorliegt.

Reul habe zudem am Dienstag bereits telefonisch an der Kabinettsitzung teilgenommen, sagte sein Sprecher. Zudem habe er eine E-Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben. Auch darin verrät er, dass er nun eine neue Hüfte hat.

„Jetzt heißt es: Weiter trainieren – und vor allem geduldig sein“

„Jetzt heißt es: Weiter trainieren – und vor allem geduldig sein. Das wird mir besonders schwerfallen“, schreibt Reul. „Auch, wenn ich mich daher insbesondere mit öffentlichen Auftritten noch ein wenig zurückhalten muss, führe ich die Dienstgeschäfte aus dem Krankenhaus weiter.“ Die Mitarbeiter könnten alle an ihn gerichteten Vorgänge ganz normal auf den Weg bringen.

Zum Schluss bedankt sich der Minister „für die zahlreichen Genesungswünsche, die mich auf unterschiedlichen Wegen erreicht haben. Das tut einfach nur gut!“ Reul hatte am vergangenen Freitag im Polizeipräsidium Wuppertal eine Stufe übersehen, war gestürzt und hatte sich die Hüfte gebrochen. „Das ist wirklich blöd gelaufen - im wahrsten Sinne des Wortes“, so Reul in seinem Blog.

Reul hatte gerade Ausspracheprobleme erklärt

Bei öffentlichen Terminen werde Reul zunächst etwa vom Abteilungsleiter Polizei vertreten. Reul hatte erst kürzlich gesundheitliche Probleme öffentlich gemacht. Nach einer Operation in diesem Sommer leide er unter Ausspracheproblemen, hatte er einen Tag vor seinem Sturz mitgeteilt.

Er habe in den Sommerferien einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen, um das Zittern einer Hand zu beseitigen. Seitdem habe er sprachliche Probleme. Es sei noch unklar, warum sie entstanden seien. (dpa/red)