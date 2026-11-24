Das Münchner Unternehmen Celonis hat nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ den Zuschlag für die neue Recherche- und Analysesoftware der nordrhein-westfälischen Polizei erhalten. Das deutsche Start-Up soll damit eine Aufgabe übernehmen, für die das Land bislang auf den amerikanischen Anbieter Palantir setzt: verstreute Informationen aus unterschiedlichen Datenbeständen so zusammenzuführen, dass Ermittler Zusammenhänge erkennen können.

„Mit Celonis hat sich ein deutscher Anbieter im europaweiten Wettbewerb durchgesetzt, der die technischen und sicherheitsbezogenen Anforderungen der Polizei Nordrhein-Westfalen erfüllt“, bestätigte das nordrhein-westfälische Innenministerium am Dienstagmorgenn dann auch auf Anfrage. Die vertragliche Laufzeit umfasse maximal sieben Jahre, die benötigten Leistungen hätten „zu günstigeren Konditionen als beim bisherigen Anbieter“ eingekauft werden können. „Die Entscheidung verbindet die hohen Anforderungen der Polizei an eine leistungsfähige Datenanalyse mit dem Anspruch, die Kontrolle über den Betrieb und die Verarbeitung sensibler polizeilicher Informationen dauerhaft sicherzustellen“, begründete das Ministerium die Entscheidung.

Palantir schien lange Zeit unersetzbar

Das Votum für Celonis ist bemerkenswert. Lange schien ein Ersatz für Palantir kaum vorstellbar, jedenfalls keiner, der dessen Leistungsfähigkeit mit größerer europäischer Unabhängigkeit verbinden könnte. Jetzt muss das deutsch Tec-Unternehmen zeigen, dass eine solche Alternative nicht nur bei einer Vorführung in der Theorie überzeugt, sondern auch im Polizeialltag.

Wie dieser Alltag aussehen kann, veranschaulicht beispielsweise ein fiktiver Fall aus einer Präsentation des Unternehmens. In Düsseldorf wird ein Mann mit Drogen aufgegriffen. Die Abfrage seiner Daten zeigt eine Verbindung zu einer kriminellen Gruppierung. Auf dem Bildschirm erscheint eine Stadtkarte, weitere Rauschgiftdelikte lassen sich aufrufen. Welche Personen tauchen mehrfach auf? Welche Fahrzeuge wurden benutzt? Gehören die Vorgänge zusammen? Solche Fragen stellen sich nicht nur in Düsseldorf, sondern ebenso bei Ermittlungen in Köln. Entscheidend ist, ob aus zunächst getrennten Recherchen und Aktennotozen ein belastbarer Hinweis entsteht. Die Software soll den Weg dorthin verkürzen. Die Prüfung nimmt sie den Beamten, die vielleicht tagelang nach den verbindenden Informationen gesucht hätten, nicht ab.

Mehr als der Austausch eines Programms

Den Vertrag hatte die Polizei im April europaweit ausgeschrieben. Zuständig für die Bewertung ist das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. Mit dem Zuschlag für Celonis erhält die seit Jahren aufgeladene Debatte über Palantir eine lange Zeit unerwartete Richtung. Der politische Druck erklärt sich nicht allein aus technischen Fragen. Palantir ist ein Unternehmen des Paypal-Gründers Peter Thiel. Der Milliardär ist ein entschiedener Gegner von Demokratie, propagiert autoritäre Strukturen, gilt als einer der Vordenker und Taktgeber der amerikanischen Ultrarechten und polarisiert als einer der einflussreichsten Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. In Deutschland ist die Nutzung der Software auch deshalb längst zur Symbolfrage geworden: Wer Palantir beauftragt, importiert nicht nur Technik, sondern auch die Debatte über Werte, Macht und demokratische Kontrolle.

Zugleich hat sich das Unternehmen bei Sicherheitsbehörden eine Stellung erarbeitet, die sich nicht einfach durch den Wunsch nach einem europäischen Produkt ersetzen lässt. Zuletzt hatten in NRW rund 1700 Polizisten Zugriff auf die Analyseplattform. Gerade bei schweren Straftaten, Terrorgefahren oder sexualisierter Gewalt gegen Kinder schätzen Ermittler den Zeitgewinn. „In menschlicher Einzelrecherche wäre das gar nicht leistbar – nicht mal ansatzweise“, sagt Patrick Schlüter, NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Celonis muss jetzt zeigen, dass es das ohne Qualitätseinbußen auch kann.

Was Celonis aus der Wirtschaft mitbringt

Der Konzern beginnt nicht ohne Erfahrung mit großen Datenbeständen. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 3500 Menschen. Zu seinen Kunden gehören BMW, Mercedes-Benz, die Deutsche Telekom und Uniper. Nach eigenen Angaben arbeiten drei Viertel der Dax-Konzerne mit seiner Plattform. Bekannt geworden ist Celonis mit der Untersuchung von Geschäftsabläufen. Die Software verfolgt beispielsweise eine Bestellung durch Einkauf, Produktion und Auslieferung. Sie macht sichtbar, wo Material fehlt, eine Rechnung unbearbeitet bleibt oder ein Liefertermin gefährdet ist.

Nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ kann der Tech-Aufsteiger auch auf zahlreiche Referenzen im öffentlichen Bereich verweisen. Beispielsweise wird die Migrationsverwaltung in den Niederlanden mit der Software abgewickelt, das Gesundheitssystem eines australischen Bundesstaates oder die Auszahlung von Sozialleistungen in spanischen Kommunen.

Und was Sicherheitsbehörden betrifft, hat Celonis schon vor einigen Wochen eine Kampfansage in Richtung Palantir gemacht: Bis 2029 will das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro in den neuen Geschäftsbereich investieren. Die unter dem Projektnamen „Metropolis“ entwickelte Lösung für Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden wurde bei einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt.

Wer Daten nutzt, muss die Kontrolle behalten

Ein wesentliches Versprechen des Unternehmens betrifft die „digitale Souveränität“. Die Möglichkeit, dass der Kunde die volle Kontrolle über Daten, Administration und Infrastruktur hat. Die NRW-Polizei soll ihre KI-Modelle und Partner selbst wählen, die Plattform über offene Schnittstellen erweitern sowie – im Unterschied zu Palantir – mit eigenem Personal betreiben und verwalten können. Celonis und seine vornehmlich europäischen Partner unterstützen auf Wunsch. Grundsätzlich soll die Polizei aber in der Lage sein, ihre Installation vollständig selbst zu kontrollieren. Kritisches Wissen über den Betrieb soll damit innerhalb der Behörde bleiben.

Gewisse Vorzeichen dafür, dass Palantir nicht noch einmal in NRW zum Zuge kommt, hatte es bereits gegeben. Vor einigen Wochen ging der CEO des Unternehmens im „Handelsblatt“-Interview sogar auf Konfrontation. Palantir wachse sehr stark in den USA, man brauche das Deutschland-Geschäft kaum, betonte der Konzernchef: „Jeder Pfennig, den ich in Deutschland ausgebe, verlangsamt das Wachstum des Gesamtgeschäfts.“

Neue Möglichkeiten, neue Grenzen

Mit der Neuvergabe verändert sich auch der rechtliche Rahmen. Eine Novellierung des nordrhein-westfälischen Polizeigesetzes hebt das bisherige KI-Verbot auf und eröffnet Möglichkeiten für das sogenannte Datamining. Gemeint ist die Auswertung zusammengeführter Informationen auf wiederkehrende Muster, ungewöhnliche Abweichungen oder auffällige Kombinationen. Damit können solche Systeme über die Beantwortung einer konkreten Suchanfrage hinausgehen. Sie liefern möglicherweise erst den Hinweis darauf, welche Person oder Verbindung näher untersucht werden sollte.

Die Entscheidung in NRW wird auch deshalb andernorts aufmerksam verfolgt werden. Hessen und Baden-Württemberg, die derzeit ebenfalls Palantir einsetzen, suchen unter politischem Druck nach Ersatzlösungen. In Hessen läuft der Vertrag 2027 aus, in Baden-Württemberg 2030. Weitere Länder sondieren den Markt, zudem soll auch für Polizeistellen des Bundes eine entsprechende Software beschafft werden. NRW kann damit zum praktischen Maßstab werden: Lässt sich die bisherige Leistungsfähigkeit erhalten, ohne neue Abhängigkeiten zu schaffen? Wie viel Wissen bleibt tatsächlich in den Behörden? Und wie nachvollziehbar sind die Verbindungen, die das Programm anzeigt? Der Zuschlag beantwortet diese Fragen noch nicht. Er schafft die Voraussetzung, sie im Alltag zu prüfen.