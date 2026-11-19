Wenn an diesem Donnerstag um 18 Uhr der 31. RTL-Spendenmarathon beginnt, treten Extremsportler Joey Kelly und 22 Staffelteams von Unternehmen zur „24h-Blaulicht-Challenge“ an. Auf einem 350 Meter langen Parcours müssen sie Aufgaben aus dem Alltag von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten meistern.

Dazu zählt zum Beispiel, in voller Schutzmontur Hindernisse zu überwinden, mit einer Kübelspritze Flammen zu löschen, Dummys, die Verletzte darstellen, aus einem rauchenden Gebäude zu retten, Reanimationen vorzunehmen und Sandsäcke zu stapeln. Das Rekord-Institut für Deutschland wird den Wettkampf überprüfen. Wenn alle Beteiligten gemeinsam eine Distanz von 1500 Kilometern zurücklegen, ist Kelly und den Teams der Weltrekord in der Kategorie „Weiteste Team-Distanz beim Blaulicht-Parcours (24. Std., Staffel“) sicher.

Hauptzweck des Spendenmarathons, der den Rahmen bildet, ist es, möglichst viel Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. Diesmal soll überdies ein Zeichen für das Ehrenamt und gegen die zunehmende Gewalt gegenüber Einsatzkräften gesetzt werden. Deshalb hat NRW-Innenminister Herbert Reul die Schirmherrschaft übernommen. „Wer anderen hilft, verdient Respekt. Unsere Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und THW-Helfer rennen rein, wenn alle anderen rauslaufen. Dass sie dabei immer öfter beschimpft, bespuckt und angegriffen werden, ist eine Schande, und das nehmen wir nicht hin. Joey Kelly zeigt mit dieser verrückten Challenge, was diese Menschen jeden Tag leisten, und sammelt dabei noch Geld für Kinder, die Hilfe brauchen“, lobt der Minister die Aktion.

RTL-Spendenmarathon findet erstmals in Deutz statt

Moderiert wird der Spendenmarathon, dessen Auftakt ab 18 Uhr von RTL übertragen wird und der das Programm bis zum folgenden Abend prägt, wie gewohnt von Wolfram Kons, Vorstand der Stiftung „RTL – Wir helfen Kindern“. Nach vielen Jahren, in denen sie extern in Hürth produziert wurde, findet die mehr als 24 Stunden dauernde Wohltätigkeitsaktion erstmals im RTL-Sendezentrum in Deutz statt, die Blaulicht-Challenge zum größten Teil auf dem Vorplatz. „Wir kommen nach Hause. Dorthin, wo unser gemeinsames Engagement für bedürftige Kinder fest verwurzelt ist“, so Kons.

Auch in diesem Jahr werben prominente Paten für Projekte im In- und Ausland, die sie fördern wollen. So setzen sich Lina und Joshua Kimmich für den Bau eines Kinderschutzhauses in München ein, Isabell Werth möchte, dass Kinder mit Behinderung heilpädagogische Reittherapien bekommen, und Sandra Maischberger macht sich für mehr Musik- und Medienprojekte an Förderschulen stark. Bruce Darnell engagiert sich gegen Kinderarbeit auf Madagaskar, Janine Kunze für mehr frühkindliche Bildung und Schutz vor Drogen in Kolumbien und Sarah Engels für Rohingya-Kinder in einem riesigen Flüchtlingscamp in Bangladesch.

Am Freitag, 20. November, wird von 17.30 bis 18.30 Uhr das Finale des Spendenmarathons live übertragen. Peter Maffay und Johannes Oerding präsentieren „Dir gehört die Welt“, ihre Hymne für das TV-Charity-Event, und Kons verkündet im Beisein von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und zahlreichen Stars das Spendenergebnis. Nach eigenen Angaben hat der Kölner Sender seit 1996 mehr als 330 Millionen Euro für bedürftige Kinder gesammelt. Jeder Cent komme an, denn RTL Deutschland übernehme sämtliche Produktions-, Personal- und Verwaltungskosten, die rund um den Spendenmarathon entstehen.