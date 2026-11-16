50 Jahre Roncalli: In seinem Jubiläumsjahr gehen für Bernhard Paul gleich mehrere Kindheitsträume in Erfüllung – und wie es für den Roncalli-Gründer typisch ist, denkt er dabei immer auch an Menschen, die nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stehen. So veranstaltete er im Mai auf dem Kölner Neumarkt eine Benefiz-Jubiläumsgala, deren Erlöse für „wir helfen“ und die „Altenhilfe“ der Kölnischen Rundschau bestimmt waren.

Märklin-Roncalli-Lok wird für „wir helfen“ versteigert

Jetzt versteigert Bernhard Paul eine Märklin-Roncalli-Lok zugunsten von „wir helfen“ und damit für Kinder und Jugendliche in Not. Zum Hintergrund: Im Sommer schenkte sein Logistikdienstleister Bernhard Paul eine eigene E-Lok, die kunstvoll gestaltet und nach seiner Clownfigur Zippo benannt ist. Seit August zieht diese „Zippo“-Lok den rund 1000 Meter langen Roncalli-Sonderzug durch Deutschland und Österreich. Roncalli ist mittlerweile Europas einziger Zirkus, der mit dem Zug von Gastspielort zu Gastspielort reist und damit Nostalgie mit Nachhaltigkeit vereint.

Die Jubiläumslok wird im Dezember online versteigert. Copyright: Uwe Erensmann

Bis heute verpackt das Circus-Theater vor Abreise alles, was die rund hundert Künstlerinnen und Künstler sowie Mitarbeitenden für ihr Leben und ihre Auftritte im Zelt benötigen – in rund 80 nostalgischen Wagen.

Als weiteres Highlight im Roncalli-Jubiläumsjahr gibt es die von Märklin produzierte Lok nun auch im Miniaturformat. Damit findet die außergewöhnliche Lokomotive nun auch ihren Weg in die Modellbahnwelt. „Sie haben ein Leben lang große Momente geschaffen und Menschen zum Staunen gebracht. Es ist mir eine Ehre, Ihnen mit dieser bunten Zippo-Märklin-Lok eine Freude zu bereiten“, sagte Jörg Iske von Märklin bei der feierlichen Übergabe des ersten Serienmodells Anfang November in Roncalli’s Apollo-Varieté-Theater in Düsseldorf.

Im Anschluss an die Präsentation signierte der Zirkusdirektor ein weiteres Märklin und Trix H0-Modell, das in der Zeit vom 4. bis 13. Dezember online auf der Plattform www.catawiki.com zugunsten von „wir helfen e. V.“ versteigert wird. So verdoppelt sich die Freude an einem außergewöhnlichen Sammlerstück mit dem Engagement für einen guten Zweck. www.catawiki.com