Bei einem dienstlichen Termin im Polizeipräsidium Wuppertal sei Reul über eine schmale Treppenstufe gestolpert und gestürzt, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Der 74-jährige CDU-Politiker befindet sich den Angaben zufolge in ärztlicher Behandlung.

Erst am Donnerstag hatte Reul offiziell mitgeteilt, dass er nach einer Operation in diesem Sommer unter Ausspracheproblemen leide. Er habe in den Sommerferien einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen, um das Zittern einer Hand zu beseitigen. Seitdem habe er die sprachlichen Probleme. Es sei noch unklar, warum sie entstanden seien.

„Erst hatte ich kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu“, erklärte Reul. „Durch einen blöden Stolperer bin ich gefallen und habe mir dabei die Hüfte gebrochen.“ Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Allerdings müsse er jetzt auf die Pausetaste drücken und der Hüfte die nötige Zeit geben, wieder zu heilen. Über Reuls Gesundheitszustand gibt es seit längerem Spekulationen.

Herbert Reul: Mit klarer Kante populär geworden

Reul zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Ministerin in Nordrhein-Westfalen. Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass er noch einmal für den Landtag kandidieren will. Der CDU-Kreisvorstand im Rheinisch-Bergischen Kreis hat Reul nach Angaben der Partei einstimmig für die NRW-Wahl im April 2027 nominiert. Die zuständige Aufstellungsversammlung muss Reul am 16. Oktober noch als Kandidaten bestätigen. Bei der letzten Landtagswahl 2022 hatte er den Wahlkreis mit 51,1 Prozent deutlich gewonnen.

Der frühere Europaabgeordnete ist seit 2017 Innenminister in NRW. Mit einem harten Kurs gegen Rocker, Islamisten und kriminelle Mitglieder von Großfamilien sowie mit seiner hemdsärmeligen Art erlangte Reul bundesweite Bekanntheit. (dpa/red)