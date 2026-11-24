Reul meldet sich aus dem Homeoffice

Akten statt Abendtermine, Training statt Dienstreisen: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul arbeitet nach seinem schweren Sturz wieder von zu Hause aus. In einem am Sonntag veröffentlichten Video auf seinen Social-Media-Kanälen berichtet der 74-Jährige von seiner Genesung – und davon, was ihm im Alltag fehlt. Er sei seit Wochen zu Hause, trainiere intensiv und kümmere sich zugleich um Akten, Telefonate und Gespräche. „Anstrengend, mühsam“, sagt Reul über das Training. Es gehe nicht so schnell, wie er es sich gewünscht habe.

Training an Geräten wird anstrengender

Seit kurzem übe er auch an Geräten, so der NRW-Innenminister aus seinem Leichlinger Homeoffice. Das sei noch einmal deutlich anstrengender. Doch er merke, dass es vorangehe. Für die vielen Genesungswünsche bedankte sich der CDU-Politiker.

Bitte um Geduld bei öffentlichen Terminen

Zugleich bat Herbert Reul um Geduld: Bis er wieder öffentliche Termine wahrnehmen könne, werde es noch dauern. Besonders vermisse er den direkten Kontakt zu den Menschen, abendliche Veranstaltungen und politische Diskussionen. Gerade dieser Teil seiner Arbeit sei ihm besonders wichtig, so Reul.

Sturz im Wuppertaler Polizeipräsidium

Reul hatte sich am 9. Oktober bei einem dienstlichen Termin im Polizeipräsidium Wuppertal verletzt. Beim Termin traf er die Arbeitsgemeinschaft der Polizeipräsidenten im Land NRW. Er stolperte über eine Treppenstufe, stürzte und brach sich die Hüfte. Noch am selben Abend wurde er operiert und erhielt ein künstliches Hüftgelenk. Zunächst führte er die Dienstgeschäfte aus dem Krankenhaus weiter, unter anderem nahm er telefonisch an einer Kabinettssitzung teil.

Gesundheitliche Probleme schon zuvor Thema

Der Sturz ereignete sich nur einen Tag, nachdem Reul im Innenausschuss des Landtags über gesundheitliche Probleme gesprochen hatte. Im Sommer hatte er sich wegen eines Zitterns in der Hand einem medizinischen Eingriff unterzogen. Danach seien Sprachprobleme aufgetreten, deren Ursache zunächst unklar gewesen sei.

„Auf dem besten Weg“

In seinem Video erklärt Reul, dass Homeoffice zwar manches ermögliche: Er könne Akten lesen und bearbeiten, telefonieren und sich auf dem Laufenden halten. Doch die Rückkehr zu öffentlichen Auftritten lasse noch auf sich warten. Er sei „auf dem besten Weg“, sagt der Minister – brauche aber weiter Geduld und Ausdauer. (wg)