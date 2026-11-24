Ein Schuhkarton, eine Taschenlampe, ein kleines Spielzeug, vielleicht etwas Süßes: Was in Bergisch Gladbach rasch eingepackt ist, kann für ein Kind in Butscha zu einem seltenen Moment der Unbeschwertheit werden. Der Krieg dauert an. Angriffe auf die Energieversorgung, Stromausfälle und beschädigte Heizungen lassen viele Menschen mit Sorge auf den Winter blicken. Mit der Aktion „Wichteln für Butscha“ will der Städtepartnerschaftsverein Kindern und Familien zeigen: Ihr seid nicht vergessen.

Empfohlen werden eine Taschenlampe, ein kleines Spielzeug, ein Taschenwärmer und eine kleine haltbare Süßigkeit. Wer ein Geschenk packt, wählt es für ein unbekanntes Kind aus und kennzeichnet es nach Alter und Geschlecht. Dinge, die hier selbstverständlich wirken, können in Butscha Freude und etwas Geborgenheit schenken.

„Neben der konkreten Hilfe wie Öfen und Energieversorgungsanlagen ist es für die Menschen in Butscha sehr wichtig zu spüren, dass wir sie dauerhaft unterstützen und an sie denken“, sagt Frank Haag, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Die Hilfsgüter setzen dort an, wo die Not unmittelbar ist. Die Wichtelgeschenke überbringen eine persönliche Botschaft.

Wie nötig Hilfe bleibt, schildert Nikolaus Habers, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. „Stromversorgung und Wärmekraftwerke sind nach wie vor Ziel russischer Drohnen- und Raketenangriffe“, sagt er. In Butscha komme es immer wieder zu Zerstörungen und längeren Stromausfällen. Viele Menschen müssten täglich Stunden in Schutzräumen und Bunkern verbringen. In zahlreichen Gebäuden funktioniere die Heizung nicht; wo Anlagen noch liefen, seien sie auf eine sichere Stromversorgung angewiesen.

Für die Aktion 2026 bekommt das Wichteln ein zusätzliches Gesicht: Jedes Kind soll neben dem Geschenkpaket einen rund 20 Zentimeter großen Plüschlöwen erhalten. „Der Löwe steht für Bergisch Gladbach und für die Hilfe, die von hier aus nach Butscha kommt. Zugleich erinnert er daran, wie stark die Kinder dort sein müssen“, sagt Habers. „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen eine Patenschaft für die Löwen übernehmen. Jeder einzelne hilft.“ Jeder Löwe trägt das Logo der Städtepartnerschaft auf Deutsch und Ukrainisch. Vereinsmitglieder wollen die Tiere am dritten Adventswochenende 2026 persönlich nach Butscha bringen. Ein Löwe kostet nach Vereinsangaben etwa 6,50 Euro.

Bürgerinnen und Bürger können außerdem Wachsreste sammeln, die in Butscha für Licht- und Wärmequellen gebraucht werden. So verbindet die Aktion praktische Hilfe mit einem Gruß, der Kindern sagt, dass jemand an sie denkt.

Der Plüschlöwe ist 2026 der Star. Copyright: Guido Wagner (Montage)

Mitmachen ist ganz einfach:

In Päckchen (am besten Schuhkarton) gerne eine Taschenlampe, ein kleines Spielzeug, einen Taschenwärmer oder eine Powerbank zum Laden von Handy und Co und eine kleine haltbare Süßigkeit packen, die Zielgruppe deutlich auf das Verpackungspapier schreiben (z. B. „Mädchen 6 – 10 Jahre“).

Bis Samstag, 5. Dezember, können Päckchen in folgenden Sammelstellen abgeben werden:

Schloss Apotheke Bensberg, Schloßstraße 10 Schloss Apotheke im Kaufland, Refrather Weg 1 Foto Wagner Refrath, Siebenmorgen 45 Edeka Hetzenegger Sand, Herkenrather Straße 70 Nah & Gut Hetzenegger Moitzfeld, Moitzfeld 72 Schreibwaren Reisen / Lotto Polito GmbH, Kempener Str. 259

An den Samstagen, 28. November und 5. Dezember, können die Päckchen auch direkt an einem Stand des Partnerschaftsvereins gepackt und/oder abgegeben werden: von 10 bis 17 Uhr im Erdgeschoss der Rhein-Berg-Galerie in Gladbachs Fußgängerzone (Hauptstraße 131).

Weitere Infos auch zu Spendenmöglichkeiten für die Hilfsaktion des Städtepartnerschaftsvereins auf dessen Internetseite:

www.butscha.gl