Fragte man Fritz Schramma zuletzt, wie es ihm geht, machte Kölns früherer Oberbürgermeister (2000 bis 2009) meist nicht viel Aufhebens um seine schwere Krebskrankheit, wirkte trotzdem vergleichsweise gut gestimmt.

Vor einigen Wochen konnte er sich beispielsweise im Gespräch über den Ebertplatz und den bis heute fehlenden Komplettumbau ärgern. Er sagte unter anderem: „Dass Rolltreppen nicht funktionieren, darf eigentlich nicht sein.“

Am Montag ist Schramma nach schwerer Krankheit mit 78 Jahren gestorben. Der aktuelle Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) hat nach Schrammas Tod Trauerbeflaggung angeordnet und lässt im Rathaus ab Mittwoch (19. August) Kondolenzbücher auslegen.

Die Stadt teilte mit: „Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Beisetzungsfeier, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Termin und Ort werden in einer gesonderten Mitteilung bekannt gegeben.“