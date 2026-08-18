Zum Tod von Fritz Schramma„Er hätte sein letztes Hemd für diese Stadt gegeben“

Nach dem Tod des früheren Kölner Oberbürgermeisters Fritz Schramma (CDU, 2000 bis 2009) haben sich viele Menschen auf Anfrage geäußert, was sie an Schramma geschätzt haben und wie sie sich an ihn erinnern. Ein Überblick:

Kölns früherer OB Jürgen Roters. Copyright: Dirk Borm

Jürgen Roters (SPD, Oberbürgermeister 2009 bis 2015): „Ich habe Fritz Schramma sehr geschätzt, vor allem wegen seiner Geradlinigkeit und seiner Nahbarkeit. Er hat mir seinerzeit den Übergang als sein Nachfolger sehr leicht gemacht, weil wir uns ständig ausgetauscht haben und vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben. Das bleibt mir besonders in Erinnerung.“

Kölns frühere Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Copyright: Michael Bause

Henriette Reker (parteilos, Oberbürgermeisterin von 2015 bis 2025): „Es ist immer traurig, wenn man einen Menschen verliert, den man kennengelernt und geschätzt hat. Die Nachricht kommt aufgrund seiner Krankheit nicht unvorbereitet. Fritz Schramma war ein leidenschaftlicher Kölner, der sein letztes Hemd für diese Stadt gegeben hätte.“

Kölns CDU-Vorsitzende Serap Güler. Copyright: Martina Goyert

Serap Güler (Kölner CDU-Vorsitzende und Bundestagsmitglied): „Mit Fritz Schramma verliert Köln einen Menschen, dessen Leben auf besondere Weise mit unserer Stadt verbunden war. Er kannte Köln nicht nur aus dem Rathaus. Er kannte die Veedel, die Vereine und vor allem die Menschen. Fast fünf Jahrzehnte seines Lebens waren eng mit der CDU verbunden. Er war Ratsmitglied, Bürgermeister und schließlich neun Jahre lang Oberbürgermeister unserer Stadt. Dabei blieb er immer Fritz Schramma: nahbar, humorvoll, manchmal streitbar und mit einer tiefen Liebe zu Köln. Für dieses jahrzehntelange Engagement sind wir ihm sehr dankbar.“

Tayfun Keltek, Vorsitzender des Integrationsrates. Copyright: Michael Bause

Tayfun Keltek (seit 1989 Vorsitzender des Integrationsrates Köln, SPD): „Unsere Freundschaft besteht schon seit langer Zeit, auch bevor Fritz Schramme OB wurde. Wir sind ja beide Lehrer und kennen uns daher. Fritz Schramma war ein Mensch, der die Realitäten der Gesellschaft anerkannt hat und viele Nuancen im Blick hatte. Dadurch spaltete er nicht, sondern führte zusammen. Fritz Schramma konnte gut mit Menschen umgehen und war ein guter OB. Ich bedauere seinen Tod sehr und drücke seiner Familie mein Beileid aus.“

Bernd Petelkau (Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kölner Rat): „Fritz Schramma war Kommunalpolitiker mit Leib und Seele. Politik war für ihn nie abstrakt. Es ging ihm um seine Stadt und um die Menschen, die hier leben. Wer ihm begegnete, merkte schnell, wie sehr ihm Köln am Herzen lag. Er hat Verantwortung übernommen, auch in schwierigen Zeiten, und sich nie hinter seinem Amt versteckt. Über viele Jahre hat er die Arbeit unserer Fraktion und unserer Stadt entscheidend mitgeprägt.“

Torsten Burmester (SPD, Kölner Oberbürgermeister): „Mit Fritz Schramma verliert Köln einen ehemaligen Oberbürgermeister, dem die Menschen, die ihm begegneten, abnahmen, dass sein Amt für ihn nie nur ein Beruf, sondern – wie er selbst oft sagte – die Erfüllung eines Traums war. Die Stadt Köln ist Fritz Schramma zu großem Dank verpflichtet. Seine innere Haltung und sein Wirken waren und sind heute noch in vielen Bereichen beispielhaft.“

Nathanael Liminski (NRW-Minister und Bezirksvorsitzender der CDU Mittelrhein): „Fritz Schramma war Kölner Lokalpatriot mit Leib und Seele. Das Beste für seine Heimatstadt und die Menschen, die hier leben – das war für ihn eine Lebensaufgabe. Er hatte sein Herz am richtigen Fleck und hat sich mit großer Leidenschaft für Köln und die Menschen im Rheinland eingesetzt. Auf seine Ehrlichkeit und sein offenes Wort konnte man sich immer verlassen – verbunden mit einem herzlichen Umgang, der ihn als Menschen ebenso ausgezeichnet hat wie sein politisches Engagement. Ich bin in Gedanken bei seinen Angehörigen.“

Die SPD-Doppelspitze Andre Schirmer und Claudia Walther. Copyright: Martina Goyert

Claudia Walther und Andre Schirmer (Kölner SPD-Vorsitzende): „Fritz Schramma war über viele Jahre eine prägende Persönlichkeit der Kölner Kommunalpolitik. Besonders sein Einsatz für das Miteinander unterschiedlicher Kulturen und Religionen war zu seiner Zeit alles andere als selbstverständlich und verdient bis heute Anerkennung. Über Parteigrenzen und politische Unterschiede hinweg würdigen wir seinen Einsatz und seine Verbundenheit mit unserer Stadt. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und allen, die ihm nahestanden.“

Norbert Fuchs (SPD, früherer SPD-Bezirksbürgermeister Mülheim, 1989 bis 2025): „Fritz Schramma und ich haben immer gut zusammengearbeitet. Er hat die Stadt Köln mitgeprägt in seiner Amtszeit.“

Christian Joisten (Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kölner Rat): „Fritz Schramma hat als Ratsherr, Bürgermeister und Oberbürgermeister über viele Jahre Verantwortung für unsere Stadt getragen. Wir haben politisch nicht immer dieselben Positionen vertreten, aber uns verband der Anspruch, Köln voranzubringen. Für seinen langjährigen Einsatz für unsere Stadt gebühren ihm unser größter Respekt und unsere Anerkennung. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.