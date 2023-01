Köln – Der Prozess gegen den 31-jährigen Tunesier Sief Allah H. und seine 44 Jahre alte Ehefrau Yasmin H., denen der Generalbundesanwalt vorwirft, von Herbst 2017 an von einer Wohnung in Chorweiler aus einen islamistisch motivierten Bombenanschlag mit dem Biokampfstoff Rizin vorbereitet zu haben, geht in die Verlängerung.



Das hat ein Sprecher des Oberlandesgerichts Düsseldorf am Freitag bestätigt. Elf weitere Verhandlungstage habe der 6. Strafsenat unter Vorsitz von Jan van Lessen angesetzt; letzter Termin ist demnach der 28. Mai.



Ursprünglich sollten in dem Prozess, der im vorigen Juni begonnen hat, die Plädoyers ab Mitte Februar gehalten werden, und es war mit einem Urteil im März zu rechnen. Doch die Verteidiger haben eine Fülle neuer Beweisanträge gestellt; unter anderem fordern sie weitere Gutachten.