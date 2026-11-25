Das Gasthaus zur Oma in Köln-Bayenthal hat die Anzahl seiner Plätze erhöht. Ein neues Esszimmer bietet über 40 zusätzliche Plätze, wie der Betreiber „Omagerichte“ mitteilt.

Gasthaus zur Oma bietet jetzt Platz für Familienfeiern und Events

„Massive Holztische, herrlich bequeme Sessel, warme Goldtöne, edles Dunkelgrün und wunderschöne, echte Kristallglas-Kronleuchter sorgen für eine Atmosphäre, die man nicht alle Tage erlebt“, heißt es in der Mitteilung. Mit dem neuen Esszimmer erhöht das Gasthaus zur Oma nicht nur seine Kapazität. Es bietet auch die Möglichkeit, den Raum für kleinere Familienfeiern, besondere Anlässe und individuelle Firmenevents zu nutzen.

Das Gasthaus zur Oma bietet ein außergewöhnliches Restaurant-Konzept. Die deftige Hausmannskost nach Omas Rezept muss im Vorfeld gebucht werden. An jedem Abend gibt es eine andere Gastgeberin, die die Gerichte des Profikochs verfeinert und absegnet. (tli)