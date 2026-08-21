Die Polizei hat am Donnerstagabend (20. August) einen mutmaßlichen Autoaufbrecher im Kölner Stadtteil Bayenthal vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge den 25-Jährigen gegen 19.40 Uhr auf der Alteburger Straße dabei beobachtet, wie dieser die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug und auf den Rücksitz griff.

Der Zeuge habe sofort den Notruf gewählt und den Tatverdächtigen im Blick behalten. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann noch am Fahrzeug vorläufig fest. (red)