Köln-Rondorf – Die Rondorfer Bürger sind verunsichert: Schließt der Edeka-Markt an der Reiherstraße künftig oder nicht? Nachdem die Dorfgemeinschaft in ihrem Newsletter Ende vergangenen Jahres erstmals darüber berichtete, fragten auch im Supermarkt selbst die Kundinnen und Kunden an der Kasse nach dem Stand der Dinge.

Doch auch die Mitarbeiterinnen geben keine Antwort darauf. „Wir wissen leider auch nicht, wie es weitergeht“, teilt eine Kassiererin mit. Weil es zwischenzeitlich eines der Gesprächsthemen Nummer eins im Ort ist, fragte Mirko Hertel von der SPD-Bezirksfraktion in der zuständigen Edeka-Zentrale in Moers nach. „Seitens Edeka wurde uns schriftlich mitgeteilt, dass die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem Vermieter für den besagten Markt auf der Reiherstraße in Rondorf bislang ergebnislos verlaufen sind und derzeit ruhen“, so Sozialdemokrat Hertel.

Was bisher geschah mit dem Edeka-Markt in Rondorf

Bereits im April 2019 fragte CDU-Ratsfrau Monika Roß-Belkner bei der Edeka-Zentrale nach und erhielt damals die Antwort, dass es noch interne Abstimmungsprozesse im Haus gebe, die Abrissgenehmigung des alten Marktes aber vorliege und sich das Unternehmen in der finalen Planungsphase befinde. Eine ähnliche Antwort erhielt auch Hertel Ende vorigen Jahres von der Edeka-Zentrale. Noch immer könne das Unternehmen aber keine verbindliche Aussage zur Zeitplanung machen.