Kölner Geschäftesterben Papeterie in Rodenkirchen schließt

Köln-Rodenkrichen – Eigentlich hätte Michael Colombara gern im nächsten Jahr das 30-jährige Bestehen seiner Papeterie gefeiert. Das Jubiläumsfest fällt nun aus, denn in diesen Tagen macht das Traditionsgeschäft zu.



„Die wirtschaftliche Lage hat sich verändert, der Markt für Papierwaren ist eingebrochen und die Geschäfte verlagern sich immer mehr auf den Online-Handel“, sagt der 59-Jährige, der zuletzt auch unter der Corona-Krise gelitten hat, wie viele andere Einzelhändler ebenfalls. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu verändern“, sagt Colombara.



Neues Standbein: Fotografien von Köln auf Holz

Einerseits bedauere er die Geschäftsaufgabe, nicht zuletzt wegen der treuen Kundinnen und Kunden. Aber er blickt dennoch zuversichtlich nach vorne und will vor allem sein zweites Standbein als Fotokünstler ausbauen. In den zurückliegenden Jahren hat er viel fotografiert, besonders Kölner Ansichten, den Dom und Sehenswürdigkeiten in



Rodenkirchen. Die anspruchsvollen Bilder bannt er auf kleine stabile Holztafeln. Seine Foto-Art ist nun vor allem im Internet erhältlich. „Der Online-Verkauf ist schon gut angelaufen“, sagt er.



Mutter öffnete die Papeterie im Jahr 1978

Im Jahr 1992 hatte er den Laden für Papierwaren im Sommershof von seiner Mutter übernommen, die ihn seit 1978 geführt hatte. Er hat ihn modernisiert und ausgebaut. Im Sortiment bot er ausgefallene Glückwunschkarten, Geschenkpapier, Kalender, hochwertige Schul-, Leder- und Geschenkartikel an, auch edle Schreibtisch-Accessoires.

Vor fast vier Jahren hat Colombara den Shop dann verkleinert, als sich das große Ladenlokal wegen gesunkener Nachfrage und gleichbleibend hoher Miete nicht mehr rechnete. Er ist an die Hauptstraße 110 in kleine Räumlichkeiten umgezogen. Als Nachmieter wird dort nun ein Vital-Studio einziehen, in dem Interessierte zum Beispiel ihre Fitness anhand von Elektroden messen lassen und verbessern können.

www.colombara-fotoart.de