Im Kölner Süden haben innerhalb von zehn Tagen drei Mietfahrzeuge gebrannt. Die Polizei Köln sucht nach diesen mutmaßlichen Brandstiftungen nun Hinweise von Zeugen und Zeuginnen. Wie die Behörde mitteilte, handelt es sich bei den betroffenen Autos um Fahrzeuge derselben Carsharing-Firma.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden die am Straßenrand geparkten Wagen jeweils in den Abend- und Nachtstunden mithilfe von Brandbeschleuniger in Brand gesetzt.

Brände in Köln-Raderthal und Köln-Marienburg

Der jüngste Vorfall ereignete sich am Montagabend (23. November) gegen 20 Uhr in der Straße Heidekaul in Köln-Raderthal. Zuvor waren bereits zwei weitere Autos im Stadtteil Marienburg angezündet worden: Eines brannte am 19. November gegen Mitternacht in der Mehlemer Straße, ein weiteres bereits am 13. November um 0.30 Uhr in der Leyboldstraße.

Die Polizei Köln hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen und Zeuginnen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern und Ermittlerinnen zu melden. (red)