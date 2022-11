Zwei Inhaber einer Kölner Werbeagentur haben einen Schnaps entwickelt, der an die Kölner Unterwelt erinnern soll.

Miljö heißt er und ist wie die schweren Jungs à la Schäfers Nas oder Dummse Tun von damals: außen hart, innen ganz weich.

Der Schnaps wird in Ehrenfeld produziert und in Rodenkirchen verkauft. Hier erfahren Sie mehr über den Schnaps und das Miljö.

Rodenkirchen/Ehrenfeld – „Miljö“ nannte sich die Kölner Rotlichtszene der 1960er bis 1980er Jahre – „Chicago am Rhein“ wurde Köln deshalb auch gerne genannt. Schwere Jungs, Zuhälter, Zocker und andere schräge Vögel regierten die Stadt. Wer zum Miljö gehörte, wie etwa Schäfers Nas, Dummse Tünn oder Karate Jacky, hatte etwas zu sagen. Ausgerechnet „Miljö“ nennen Robert Koch und Christian Geßner ihre neue Schnapskreation, quasi als Hommage an die damalige Zeit. Nicht ohne Grund:

„Mein Opa Willi van de Loo hat in der Kölner Zockerszene ordentlich mitgemischt“, sagt Robert Koch. Van de Loo war Autohändler und berühmt für sein unternehmerisches Geschick.

Die Miljö-Größen wussten, an wen sie sich wenden mussten, wenn sie schnell eine teure Limousine brauchten. Ebenso legendär war Willi van de Loos Schwäche fürs Zocken – viel Glück hatte er aber meistens nicht, nicht selten wurde er über den Tisch gezogen.

Ein Schnaps, wie die Kölner Unterwelt

Die beiden Mittvierziger Robert Koch und Christian Geßner wollen die damalige Zeit nicht verharmlosen oder verherrlichen, aber sie fanden die Erzählungen übers Miljö „irgendwie geschichtsträchtig“. Das hat die beiden dazu bewogen, einen Schnaps zu kreieren, der ihrer Ansicht nach so ist wie die Unterwelt damals: Außen hart, innen weich. Man erzählt sich in Köln, dass die Miljö-Größen schließlich auch ihre empfindlichen Seiten gehabt haben sollen.



Der neue Schnaps, der gerade erst auf den Markt gekommen ist, ist eine Kombination aus „hartem“ Weizenkorn, Kolanuss und einer frischen Zitrusnote. „Cola-Korn war zu jener Zeit das Getränk der Stunde; bei uns ist die Cola sozusagen schon im Drink drin, also Kola-Korn neu gedacht“, sagt Christian Geßner. Glasklar ist der Schnaps, verwendet wird die gemahlene Kolanuss von der Elfenbeinküste, die mehrere Wochen lang mazeriert wird, anschließend gefiltert und noch mal destilliert.



Produziert in Ehrenfeld, verkauft in Rodenkirchen

Produziert wird der Miljö-Korn mit viel Handarbeit in einer kleinen Destillerie in Ehrenfeld. Der Geschmack ist eher mild, leicht getreidig. Vor allem die frischen Zitrusaromen von Bergamotte und Orangenschalen unterscheiden „Miljö“ von einem normalen Korn. Er sollte, wie seine Erfinder empfehlen, am besten pur bei Zimmertemperatur oder mit Tonic auf Eis genossen werden. Die Aufmachung ist Miljö-konform: Das Etikett zeigt eine auffällige Pilotenbrille, in deren Gläsern sich die Domtürme spiegeln. Auch die dicke Goldkette darf nicht fehlen und klar: der Oberlippenbart.



Buchtipp und Führung

Wenn es Nacht wird in Köln. Das Buch über die Kölner Zock- und Rotlichtszene der 60er, 70er und 80er Jahre. Copyright: www.derlangetuenn.de

Wessen Interesse nun an der Kölner Zock- und Rotlichtszene der 60er bis 80er-Jahre entflammt ist, dem sei ein Buch von Roland Bebak (Hrsg.) und Markus Krücken ans Herz gelegt: „Wenn es Nacht wird in Köln – Leichte Mädchen, schwere Jungs. Der Lange Tünn verzällt“ heißt das Buch zur Stadtführung mit Anton Claaßen.



www.derlangetuenn.koeln





Ein halber Liter Miljö kostet 27 Euro. Robert Koch und Christian Geßler sind Inhaber einer Werbeagentur mit einer Vorliebe für hochwertige Spirituosen. Aus ihrem Hobby wurde eine Firma und seit zwei Jahren vertreiben sie unter dem Namen „Rheinspirits“ ausgewählte Schnäpse, die ausschließlich in Köln und der Region hergestellt werden.

2019 entstand erstmals die Idee für die Miljö-Eigenkreation. „Wir haben lange probiert und getestet und sind mit unserem Ergebnis jetzt doch sehr zufrieden“, erzählen die beiden Schnaps-Kreateure. Sitz der Firma ist an der Wankelstraße 40 im Rodenkirchener Gewerbegebiet. Der Vertrieb der regionalen Spirituosen erfolgt überwiegend online. Auch im „Showroom“ an der Wankelstraße ist der Einkauf möglich.

http://www.miljoe-korn.de

www.rheinspirits.com