Im November wird das Kirchenschiff der Erzengel-Michael-Kirche auf dem Gelände der Diakonie Michaelshoven schon seit drei Jahren zu einem ganz besonderen Ort: Aus der Kirche wird eine Wohnzimmerkirche. Dafür müssen die rund 200 Kirchenstühle weichen. Stattdessen ziehen Sofas, Sessel, Lampen und Regale ein. Geschmackvoll arrangierte Sitzecken schaffen eine gemütliche Atmosphäre und laden zum Verweilen ein.

Dass Kirche auch ein Ort sein kann, an dem man sich wie zu Hause fühlt, ist Teil der Idee. „Im Wohnzimmer findet das ganze Leben statt. Sowohl Leben, Lachen und Freude als auch Trennung, Weinen und Tod. Wir haben am Donnerstag in diesem Setting auch einen Trauergottesdienst“, erklärt Pfarrer Kai-Johann Saurbier.

Pfarrer Kai-Johann Saurbier und Judith Seuser von der Diakonie Michaelshoven stehen hinter dem ungewöhnlichen Projekt in der Kirche. Copyright: Inge Swolek

Hinter der Wohnzimmerkirche, einem gemeinsamen Projekt der Stiftung und des Theologischen Teams der Diakonie Michaelshoven, steckt aber mehr als ein ungewöhnliches Raumkonzept. Die Möbel sind gebraucht und wurden in den Sozialwerkstätten der Diakonie wieder aufbereitet, von Menschen mit Behinderung und Menschen, die es auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer haben, einen Job zu finden. In der Wohnzimmerkirche bekommen die Möbel anschließend eine neue Bühne und neue Besitzer. Mit dem Verkauf der Möbel wird aus dem Raumkonzept Wohnzimmerkirche zugleich ein inklusives Projekt, das Arbeit belohnt, Begegnungen ermöglicht und Teilhabe schafft.

Sofas aus Samt werden in Kölner Kirche verkauft

„Das diesjährige Spendenmotto der Diakonie lautet: ‚Du bist wertvoll.‘ Mit diesem Konzept möchten wir Menschen zusammenbringen und Inklusion schaffen – unabhängig davon, ob jemand jung oder alt ist, mit oder ohne Behinderung“, sagt Judith Seuser von der Stiftung Events. Die Preise für die aufgearbeiteten Möbel sind bewusst eher günstig gehalten. So gibt es moderne, bunte Freischwinger bereits für 25 Euro pro Stück, ein antikes Nähkästchen für 140 Euro oder ein Schlafsofa aus Samt für 120 Euro.

Eingebettet ist der Möbelverkauf in ein abwechslungsreiches Kultur- und Veranstaltungsprogramm. „Wir möchten nicht nur Geld nehmen, sondern wir wollen auch etwas geben. Deshalb gibt es ein Kulturprogramm“, erklärt Seuser. Auf dem Programm stehen Lesungen, Kinoveranstaltungen, ein Bingo-Abend und gemeinsames Adventskranzbasteln. Zum Abschluss heißt es am 26. November „Picheln für den guten Zweck“ – eine Art Weinfest.

Erlös aus Möbelverkauf fließt zurück in Projekte der Diakonie Michaelshoven

Dass die Möbel nicht nur Kulisse sind, zeigt eine besondere Begebenheit: Bei einer Lesung mit der Kölner Autorin Carla Bering kaufte ein Besucher tatsächlich den Sessel, in dem er zuvor der Lesung gelauscht hatte. Das Konzept kommt gut an. Im vergangenen Jahr kamen durch den Möbelverkauf knapp 5000 Euro zusammen. Auch in den ersten 14 Tagen der diesjährigen Wohnzimmerkirche wurde bereits einiges verkauft. Wer sich umsieht, erkennt die verkauften Stücke an den roten Punkten. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf fließt zurück in die Projekte der Diakonie.

Für Pastor Kai-Johann Saurbier ist die Wohnzimmerkirche ohnehin mehr als ein Verkaufsraum. „Das Setting macht viel aus bei den Menschen. Man fühlt sich wohl. Man muss nicht beten, man kann die Gemeinschaft genießen, man kann den Moment genießen.“ Wer noch eine Lampe, einen Engel, ein Klavier oder einen schicken Sessel sucht, hat bis Ende November Gelegenheit, in der Wohnzimmerkirche fündig zu werden. Danach werden die nicht verkauften Möbel bis zum nächsten November wieder in ein Lager umziehen.

Mein Punkt

Die Kombination aus Secondhand-Möbelkaufhaus, Kulturprogramm und gelebter Inklusion belegt: Kirche kann mehr sein als ein Ort für Gottesdienste – sie kann auch ein offener Treffpunkt für alle sein. Gemütlich, inklusiv und mitten im Leben.