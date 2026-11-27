Nach einem Brand in einer Gartenlaube in Köln-Rondorf haben Einsatzkräfte am Donnerstagabend (26. November) einen toten Mann gefunden. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Identität des Verstorbenen bislang noch nicht geklärt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren Passanten und Passantinnen gegen 19.20 Uhr auf die Flammen an der Laube im Weißdornweg aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Im Anschluss an die Löscharbeiten stießen die Einsatzkräfte im Inneren der Gartenlaube auf den leblosen Mann.

Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Köln-Rondorf

Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten noch am Abend erste Spuren am Brandort. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach aktuellem Stand nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Identifizierung des Toten dauern weiter an.

Das Kriminalkommissariat 15 sucht nun nach Zeugen und Zeuginnen, die vor oder während des Feuers Beobachtungen im Bereich der Gartenlaube gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler und Ermittlerinnen telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)