Einsatz in Köln-Lindenthal: In der Räderscheidtstraße brennt am Samstagabend (21. November) der Dachstuhl eines großen Einfamilienhauses. Alle Bewohner konnten sich zum Glück selbst retten. Die Feuerwehr warnt vor Brandgeruch im Veedel.

Als die Feuerwehr in der Räderscheidtstraße in Köln-Lindenthal eintrifft, stehen die Bewohner des großen Einfamilienhauses bereits vor dem Gebäude. „Alle konnten sich selbst in Sicherheit bringen“, erklärt ein Sprecher der Kölner Feuerwehr auf Nachfrage der Redaktion.

Zwei Drehleitern gegen die Flammen

Um 17.10 Uhr habe der Einsatz begonnen. Rund 50 Einsatzkräfte rückten an, wie der Sprecher weiter mitteilt.

Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit zwei Drehleitern und handgeführten Strahlrohren. Das heißt: Die Löschtrupps löschen von oben über die Leitern und zusätzlich mit Schläuchen, die sie selbst in der Hand halten und gezielt auf die Brandstellen richten.

Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand.

Letzte Glutnester müssen gelöscht werden

Vorbei ist der Einsatz damit noch nicht: Aktuell kümmern sich die Einsatzkräfte um die Glutnester. Laut Feuerwehr ist ein Dachstuhlbrand aufwendiger zu löschen. Im Gebälk unter dem Dach kann sich die Glut festsetzen, deshalb müssen die Einsatzkräfte dort besonders gründlich nachlöschen.

Auch die nähere Region bekommt den Brand zu spüren. Die Feuerwehr Köln hat für Lindenthal und die angrenzenden Bereiche eine Warnung vor einer großräumigen Geruchsbelästigung herausgegeben. Die Warnung wurde auch über die Warn-App NINA verschickt. Vorsorglich sollten Fenster und Türen geschlossen werden. (mg)