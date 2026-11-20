Nach zwei Feuern in der Nacht zu Freitag (20. November) im Kölner Stadtteil Kalk hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Dabei prüfen die Beamten und Beamtinnen auch, ob die beiden Vorfälle miteinander in Verbindung stehen.

Zu dem jüngsten Vorfall kam es am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der Kalk-Mülheimer Straße. Dort verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant. In den Räumlichkeiten beschädigten sie das Mobiliar und legten an mehreren Stellen Feuer. Nachdem ein aufmerksamer Anwohner die Feuerwehr verständigt hatte, konnten die Einsatzkräfte die Flammen löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf die darüberliegenden Wohnungen wurde so verhindert.

Sieben Personen in Köln-Kalk über Drehleiter gerettet

Bereits am Donnerstagabend (19. November) war es gegen 20.45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kalker Hauptstraße gekommen. Unbekannte hatten dort im Keller gelagerte Möbelstücke angezündet. Durch die starke Rauchentwicklung war den Bewohnern und Bewohnerinnen der Fluchtweg durch das Treppenhaus erschwert.

Die Feuerwehr brachte sieben Hausbewohner und Hausbewohnerinnen im Alter zwischen 30 und 85 Jahren mithilfe einer Drehleiter in Sicherheit. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, im Kellergeschoss des Treppenhauses kam es jedoch zu erheblichen Rußschäden.

Die Ermittler und Ermittlerinnen suchen nun Zeugen und Zeuginnen, die im Bereich der Kalker Hauptstraße oder der Kalk-Mülheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zu den Bränden oder zu möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Köln telefonisch unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)