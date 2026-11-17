Die Kriminalpolizei Köln ermittelt wegen einer mutmaßlichen Raubserie am Lenauplatz sowie am Ehrenfeldgürtel. Nach bisherigen Erkenntnissen der Behörde wurden seit dem 7. November vier Jungen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren von Angreifern und Angreiferinnen ausgeraubt. Zudem wurde ein 25-jähriger Mann verletzt.

Zu dem jüngsten Vorfall kam es am Sonntagmorgen (15. November) gegen 7.30 Uhr auf dem Ehrenfeldgürtel. Auf Höhe der Bahnunterführung forderten mehrere Angreifer und Angreiferinnen das Mobiltelefon des 25-jährigen Mannes aus Bickendorf. Sie schlugen ihn zu Boden und traten weiter auf ihn ein. Erst als ein vorbeifahrender Autofahrer hupte, flüchtete die Gruppe ohne Beute.

Überfälle auf Jugendliche am Ehrenfeldgürtel und am Lenauplatz

Bereits am Vorabend (14. November) gegen 18.45 Uhr umringte eine Gruppe Jugendlicher an der Ecke Ehrenfeldgürtel und Merkensstraße einen 15-Jährigen aus Neuehrenfeld. Sie verlangten seine Jacke sowie Bargeld, woraufhin der Jugendliche beides übergab. Einsatzkräfte der Polizei trafen kurz darauf in der Nähe einen 16-jährigen Tatverdächtigen an, der die geraubte Jacke bei sich hatte.

Drei weitere Taten ereigneten sich zwischen dem 7. und dem 14. November auf dem Lenauplatz. Am Samstag (7. November) gegen 20.30 Uhr entrissen zwei Personen einem 12-Jährigen die Tasche und flüchteten anschließend mit einer Straßenbahn. Am 11. November um 20 Uhr und am 14. November um 16.30 Uhr raubten die Täter und Täterinnen zudem jeweils einem 14-Jährigen die Jacke. Den am 11. November überfallenen Jungen drückten sie dabei gegen ein geparktes Auto und drohten ihm mit Schlägen.

Die Polizei prüft nun, ob dieselben Täter und Täterinnen für die Überfälle verantwortlich sind. Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu den Taten oder den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)