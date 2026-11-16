Ein Nachbar schrieb sofort in der hauseigenen Whatsapp-Gruppe: „So etwas möchte man nicht sehen, schon einmal gar nicht vor der eigenen Haustür“. Er meinte das Hakenkreuz, das jemand gerade vor einem Mehrfamilienhaus installiert hatte, in einer Straße am Auerbachplatz, mitten im friedlichen Sülz. Bewohnerin Anna Kampmann möchte nicht näher beschreiben, auf welche Weise es dort angebracht war, um Nachahmung zu vermeiden. Für sie war es ein Schock. „Wie lange das eigene Hirn braucht, um zu verstehen, dass man selbst gemeint ist“, erzählt sie. „Wir sind die einzige jüdische Familie in dem Haus.“

Kampmann erstattete Anzeige gegen Unbekannt, aber seit dem Vorfall hat sich etwas geändert: „Ich habe angefangen, mich umzudrehen, wenn ich auf die Straße gehe“, erzählt sie. „Ich habe nicht mehr das Gefühl, hier selbstverständlich dazu zu gehören.“ Sicherheitshalber möchte sie daher ihren wahren Namen nicht nennen. „Anna Kampmann“ heißt sie nur in diesem Bericht. Jüdin sei sie eigentlich nur an drei Tagen im Jahr. „Wir feiern mit unseren Kindern Chanukka, Pessach und Jom Kippur um ihnen die jüdische Kultur zu vermitteln“, erzählt sie. Sonst würde sie ihren Glauben nicht praktizieren, unterscheide sich nicht von den anderen Nachbarn.

Erinnerungen an Erzählungen der Großmutter, die ihre Familie im Holocaust verlor

Durch den Vorfall seien auch Kindheitserinnerungen hochgekommen, an die Erzählungen der Großmutter, die ihre gesamte Familie im Holocaust verloren hatte. „Trotzdem hatte sie nie den Glauben an die Menschheit verloren und nicht die nächste Generation in Deutschland dafür verantwortlich gemacht“, betont die Sülzerin. Die Großmutter sei frei gewesen von Hass. Dass er hierzulande wieder aufkeime, macht der zweifachen Mutter große Sorgen. Ihre Kinder hätten ihr erzählt, dass ein bekanntes Nazi-Lied auf dem Schulhof gesungen würde.

Zahlen belegen das Problem: Bei der Kölner Polizei wurden laut eigener Auskunft im vergangenen Jahr 92 antisemitische Vorfälle in Köln angezeigt, auch der Fall in Sülz. „Davon sind 33 politisch rechts motiviert, 32 durch die Herkunft der Täter oder Täterin aus einem anderen Land, acht religiös ideologisch und null links“ sagt Philipp Hüwe, Pressesprecher der Polizei. „19 waren sonstiger Zuordnung.“

Das NS-Dokumentationszentrum hat eine eigene Meldestelle. Hier werden auch Vorfälle registriert, die nicht bei der Polizei angezeigt werden. Auch hier sind die Zahlen noch höher. Sie registrierte 2025 insgesamt 321 Vorfälle – 40 Prozent mehr als im Vorjahr, darunter auch solche im Wohnumfeld. Diese stiegen seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 besonders stark an.

Anfeindungen vor der Haustür belasten Betroffene stark

Sie seien für Betroffene besonders belastend, erklärt Daniel Vymyslicky von der Fachstelle. Anfeindungen vor der eigenen Haustür würden ihnen einen wichtigen privaten Schutzraum nehmen. Die Fachstelle dokumentierte, dass Menschen vor der Haustür antisemitisch beschimpft und bedroht wurden, genauso wie israelfeindliche Schmierereien neben Wohnungstüren mit einer Mesusa, also einer jüdischen Schriftkapsel am Türpfosten, Eierwürfe gegen Fenster mit jüdischen Symbolen, Klingelschilder, die mit Davidsternen markiert wurden.

Letzteres würde die einschüchternde Botschaft vermitteln: „Wir wissen, wer du bist und wo du wohnst“, erläutert Vymyslicky. „Solche Vorfälle können das Sicherheitsgefühl der Betroffenen nachhaltig erschüttern.“ Eine jüdische Familie aus Ehrenfeld ist erst vor wenigen Monaten nach wiederholten antisemitischen Erlebnissen nach Israel ausgewandert.

„Besonders häufig erleben wir, dass Kölner Jüdinnen und Juden persönlich für das Handeln der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden“, so Vymyslicky. „Wer Jüdinnen und Juden allein aufgrund ihrer jüdischen Identität für die Politik Israels in die Haftung nimmt, überschreitet die Grenze legitimer politischer Kritik.“ Anna Kampmann sieht das so: „Wenn so etwas geschieht, ist der Gesellschaft etwas Wichtiges abhandengekommen, nämlich die Fähigkeit zu differenzieren.“