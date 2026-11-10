Vor 88 Jahren ging die Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung in offene Gewalt über: Geschäfte wurden geplündert, Juden verhaftet, verschleppt oder ermordet. Mehr als 1400 Synagogen im Reichsgebiet erlitten Beschädigungen oder wurden in Brand gesteckt. Die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 läutete eine neue Eskalationsstufe des Nazi-Terrors ein.

Zum Gedenken an die „Reichspogromnacht“ kamen jetzt mehr als 500 Gäste in der Kölner Synagoge am Rathenauplatz zusammen, die damals ebenfalls von einem braunen Mob angezündet wurde. „Wir erinnern an die Nacht, in der das Fundament unserer Zivilisation und jegliche Menschlichkeit zertrümmert wurden“, so Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Kölner Synagogen-Gemeinde und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Heute seien Jüdinnen und Juden wieder Bedrohungen ausgesetzt.

Schülerinnen und Schüler der Königin-Luise-Schule und Zehntklässler des jüdischen Religionsunterrichts der Synagogen-Gemeinde sorgten für den musikalischen Rahmen. Copyright: Alexander Schwaiger

Mehr als 300 antisemitische Vorfälle im Jahr 2025 in Köln

Nach dem 7. Oktober 2023, als die radikalislamische Hamas einen Terrorangriff auf Israel verübte, sei der Antisemitismus förmlich explodiert. Gemeindemitglieder setzten sich mittlerweile intensiv mit dem Thema Auswanderung auseinander. Die Gefahr komme nicht nur vom rechten Rand des politischen Spektrums, auch Linke betrieben eine „perfide Geschichtsverzerrung“, so Lehrer: „Alle Antisemiten stellen eine große Bedrohung für Jüdinnen und Juden dar.“ Seine Erwartung an die Zukunft sei „schlichtweg die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens“.

Die Fachstelle gegen Antisemitismus im NS-Dokumentationszentrum registrierte für 2025 321 antisemitische Vorfälle im Kölner Stadtgebiet. Kürzlich wurde das NS-Dokumentationszentrum selbst Ziel eines Anschlags mit Buttersäure. „Es beschämt mich, dass jüdische Kölnerinnen und Kölner Angst haben“, so Oberbürgermeister Torsten Burmester in seiner Ansprache.

Mehr Geld für die Sicherheit jüdischen Lebens

NRW-Minister Nathanael Liminski kündigte an, dass der Staatsvertrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung mit den jüdischen Verbänden „an die traurige Realität“ angepasst werde. Um die Sicherheit jüdischen Lebens zu gewährleisten, werde es künftig mehr Geld geben.

NRW-Minister Nathanael Liminski, Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Kölner Synagogen-Gemeinde und Vizepräsident des Zentralrats der Juden, und Oberbürgermeister Torsten Burmester. Copyright: Alexander Schwaiger

Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, hielt ein Verbotsverfahren gegen die teils rechtsextreme AfD für eine „valide politische Forderung“. Natürlich müsse die Partei vor allem politisch bekämpft werden: „Wir realisieren jedoch, dass einem aggressiven Populismus mit faktenbasierter Argumentation nur sehr schwer, wenn überhaupt beizukommen ist.“

Für den musikalischen Rahmen sorgten Schüler der Königin-Luise-Schule und Zehntklässler des jüdischen Religionsunterrichts der Synagogen-Gemeinde. Die Jugendlichen erinnerten zudem an Überlebende und Opfer des Nazi-Terrors. Etwa an Moritz Spiro, einem jüdischen Friseur aus Ehrenfeld. SA-Mitglieder zerstörten im November 1938 sein Geschäft und verletzten Spiro so schwer, dass er wenige Tage später im Krankenhaus starb. Sein Sohn Erich kam 1942 im Zwangsarbeiterlager Posen-Remow ums Leben, seine Frau Erna wurde im Vernichtungslager Kulmhof ermordet.