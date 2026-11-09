„Für uns ist das sehr ungewöhnlich“, sagte Sergij, Leiter einer Rettungseinheit, am Freitag in Köln: „Am Himmel sehen wir Flugzeuge, die keine Gefahr sind. Alles, was bei uns im Himmel ist, bringt Gefahr und Tod.“ Sergij, der seinen Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht nennen mochte, ist Teil einer Feuerwehr-Delegation aus der ukrainischen Region Dnipropetrowsk, die sich seit einer Woche zu einem Fachaustausch in Nordrhein-Westfalen aufhält.

Am Freitag empfing Oberbürgermeister Torsten Burmester die aus zehn Personen bestehende Gruppe im Historischen Rathaus. Höchste Anerkennung verdiene das, „was Sie täglich in Ihrer Heimat leisten, zum Schutz der Zivilbevölkerung im Abwehrkampf und zur Verteidigung der Freiheit in Europa“. Russland führe den Krieg mit aller Härte und zunehmender Brutalität, zerstöre Wohngebäude, Energieanlagen, Krankenhäuser.

Burmester sichert weitere Unterstützung zu

Die Gäste retteten Leben aus Trümmern, „indem Sie alles geben für Ihre Mitmenschen“. Die Stadt Köln, die eine Partnerschaft mit dem südukrainischen Dnipro verbindet, werde weiterhin Unterstützung leisten, sagte Burmester. Bisher hat die Stadt zum Beispiel 30 ausrangierte Rettungswagen als Spende zur Verfügung gestellt. Zusätzlich bringt der in Köln ansässige Verein Blau-Gelbes Kreuz seit Jahren große Mengen an Hilfsgütern auf den Weg.

Den Fachaustausch organisiert das Institut der Feuerwehr (IdF) NRW mit Sitz in Münster und das Blau-Gelbe Kreuz, unterstützt vom Land und von Engagement Global. Unter dem Leitgedanken, wie die Feuerwehr unter Kriegsbedingungen funktioniert, berichteten die ukrainischen Gäste beim IdF vor Führungskräften und Teilnehmern von Fortbildungslehrgängen sehr persönlich von ihren Erfahrungen unter extremen Einsatzbedingungen. Umgekehrt informierten sie sich über die Arbeit der hiesigen Feuerwehr, etwa bei Besuchen in Dortmund, Marl und eben Köln.

Feuerwehrleute in der Ukraine arbeiten tagelang durch

Am Empfang im Rathaus nahmen unter anderem Linda Mai, Vorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes, Kölns Feuerwehrchef Christian Miller und Lothar Dähn, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Dnipro, teil. Sergij dankte für die bisherige Hilfe und bat zugleich um deren Fortsetzung. „Wenn wir mehr Technik bekommen, können wir mehr Menschen retten.“ Auch IdF-Direktor Berthold Penkert sagte weitere Unterstützung zu, denn ohne ausreichende Ausstattung könnten die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen der Lage nicht standhalten.

Der Alltag der Feuerwehrleute, die in ihrer Heimat „Helden ohne Waffen“ genannt werden, ist davon prägt, tagelang durchzuarbeiten. „Es gibt keine Normalität mehr“, sagte Sergij. Tagtäglich komme es zu zahlreichen Angriffen. Und stets sei mit der Taktik des „zweiten Schlags“ zu rechnen. Nach dem ersten Schlag greife die russische Armee den Ort oft noch einmal an, um Rettungskräfte zu töten. Viele hätten dadurch ihr Leben verloren. Für den Aggressor gehe es darum, möglichst viel Panik unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten.

Der russische Drohnenangriff Ende Oktober auf den Bahnhof von Dnipro, bei dem 15 Menschen starben, zeigt, wie gefährlich die Lage ist. Ursprünglich war geplant, dass die Delegation von dort abfahren sollte. Doch dann war entschieden worden, im Bus anzureisen.