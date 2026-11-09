Als Ernst Vleer im Marriott-Hotel ans Mikrofon trat und Fritz Schramma erwähnte, wurde es im Saal für einen Moment ganz still. Rund 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Stadtgesellschaft waren zum traditionellen Gänseessen des Colonia Kochkunstvereins gekommen – und spürten nicht nur bei Vleers Rede als Vereinsvorsitzender, dass einer fehlte, der all die Jahre selbstverständlich dazugehört hatte.

Abraham Lehrer über Antisemitismus im Alltag

Fritz Schramma, Kölns Alt-Oberbürgermeister und langjähriges Mitglied im Aufsichtsrat des Vereins, war wenige Monate zuvor gestorben. Er hatte noch mitentschieden, wer den Preis, der seinen Namen trägt, in diesem Jahr bekommen sollte: Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Laudatio hielt Nathanael Liminski, Minister und Chef der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Er zog unter anderem Parallelen zwischen dem Preisträger und dem Namensgeber des Preises. Besonders während des Weltjugendtags hätten beide eng zusammengearbeitet, so Liminski.

Oberbürgermeister Torsten Burmester erinnerte in seiner Rede an die Pogromnacht, deren Jahrestag nur einen Tag nach der Gala liegt. Der Preisträger selbst berichtete, wie der Antisemitismus den Alltag jüdischer Menschen präge. Abraham Lehrer forderte mehr Solidarität und ein Zeichen der Mehrheitsgesellschaft.

Für besinnliche wie nachdenkliche Töne sorgte Rolly Brings mit den Liedern „Morje, Morje“ und „Europa“ – ein Plädoyer für ein friedliches, soziales und gerechtes Europa ohne Grenzen, Krieg und Chauvinismus. Der Fritz-Schramma-Preis wird seit 2024 vergeben, als Nachfolger des Vereinsgründers Herbert Reul, der als erster Preisträger ausgezeichnet wurde. Beim NRW-Innenminister habe sich Abraham Lehrer erst einmal über den Preis informiert, da er zunächst an einen schlechten Scherz glaubte: „Schließlich kann ich doch überhaupt nicht kochen!“

Unter den rund 200 Gästen waren unter anderem Polizeipräsident Johannes Hermanns, FC-Präsident Jörn Stobbe, Sportstätten-Chef Lutz Wingerath, Stadtdechant Robert Kleine, Bürgermeisterin Teresa de Bellis-Olinger sowie zahlreiche Vertreter aus der Hotel- und Gastro-Szene, darunter Sternekoch Marlon Rademacher.