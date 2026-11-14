Wer am Samstag durch Deutz oder die Kölner Innenstadt will, sollte Zeit mitbringen: Zwei große Versammlungen könnten am Samstag, 14. November, für Straßensperrungen und Staus rund um Deutzer Brücke, Severinsbrücke und mehrere innerstädtische Straßen sorgen. Auch Störungen bei bestimmten KVB‑Verbindungen seien nicht ausgeschlossen, so ein Sprecher.

Die Initiative „Projekt Deutschland verbindet“ hat zu einer überparteilichen Kundgebung unter dem Motto „Frieden statt Krieg – Verbindung statt Spaltung“ aufgerufen. Von 11 bis 17 Uhr werden rund 1000 Teilnehmende erwartet. Der Anmelder der Demo plant zudem, mehrere Fahrzeuge – darunter auch Traktoren – in den Aufzug einzubinden. Nach einer Auftaktkundgebung auf der Deutzer Werft soll sich der Zug durch die Innenstadt in Bewegung setzen und dann zur Deutzer Werft zurückkehren.

Aufruf auf privaten AfD-Fanseiten geteilt

Wer genau hinter der Initiative steckt, ist undurchsichtig. Die Facebook-Seite wurde erst vor vier Wochen erstellt, ein Impressum gibt eine Adresse in Hamburg an. Der Aufruf für die Demo wurde in verschiedenen privaten AfD‑Fan-Gruppen auf Facebook geteilt.

Eine Gegendemo mit dem Titel „Viva Colonia – Nazis sind es nicht“ soll zeitgleich zu der Versammlung auf der Deutzer Werft stattfinden. Von 10 bis 17 Uhr soll gegen Rechtsradikale mit rund 600 Teilnehmenden demonstriert werden. Die Auftaktkundgebung findet auf dem Ottoplatz statt, eine Zwischenkundgebung ist am Herbert-Liebertz-Weg geplant. Die Demonstranten sollen dann denselben Weg wie „Projekt Deutschland verbindet“ durch die Innenstadt ziehen*.

Die Polizei sei mit ausreichend Personal vor Ort, sagt ein Sprecher der Kölner Polizei. Die Aufgabe der Beamten werde es sein, dass sich die Demonstranten der beiden Demos nicht zu nahe kommen.

*In einer alten Version des Artikels haben wir geschrieben, dass die Gegendemonstration im Rechtsrheinischen bleibt. Das haben wir geändert.