Camp „Rheinmetall entwaffnen“Kaputten Rasen auszubessern kostet laut Stadt Köln 23.000 Euro

Die Stadt Köln schätzt, dass es 22.800 Euro kosten wird, um die beschädigte denkmalgeschützte Grünfläche nahe dem Fernsehturm „Colonius“ zumindest ein Stück weit auszubessern, nachdem hier das Protestcamps „Rheinmetall entwaffnen“ stattgefunden hat.

Die Verwaltung teilte nun mit: „Im Ergebnis zeigten sich großflächig vergilbte bis verbraunte Bereiche sowie stellenweise vollständig vegetationsfreie, offenliegende Bodenflächen – insbesondere dort, wo größere Zelte standen.“ Die geplante Nachsaat ist laut Verwaltung nur eine „Notfallmaßnahme“, um die größten freiliegenden Bodenflächen „mit einer minimalen Vegetation zu versehen“.

Wie berichtet, hatte das Camp vom 1. bis 6. September stattgefunden, die Premiere war im Vorjahr. Rund 3000 Teilnehmer schlugen laut Verwaltung ihre Zelte im Inneren Grüngürtel auf, der Standort war mit der Polizei abgestimmt. Sie begleitete das Camp mit einem Großaufgebot. Rheinmetall ist ein deutscher Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf.

Die Stadt schreibt: „Sollte sich das Protestcamp ‚Rheinmetall entwaffnen‘ jährlich wiederholen, führt die regelmäßige intensive Flächennutzung der denkmalgeschützten Grünfläche zu einer kontinuierlichen Degradation der Rasenstruktur.“ Vor der Veranstaltung habe sich die Fläche in einem „unauffälligen Zustand“ befunden.

Laut Stadt besteht kein Schadensersatzanspruch gegen die Veranstalter, weil die Teilnehmer sich an die Auflagen gehalten haben, beispielsweise sind sie nicht mit Autos über die Grünfläche gefahren. Demnach ist es auch nicht möglich, den Schutz der Rasenfläche speziell in die Auflagen aufzunehmen, weil die Versammlungsfreiheit „nicht übermäßig eingeschränkt werden darf“.

Dass der Rasen derart unter der Nutzung gelitten hat, hat laut Stadt zwei Ursachen. Erstens: Durch die trockene Witterung ist der Rasen weniger belastbar und „bricht schneller ab“. Und zweitens: Die vielen Besucherinnen und Besucher, vor allem am Wochenende, erhöhten die Belastung.