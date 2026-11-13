Der SC Blau-Weiß Köln hat im Jahr 2016 vom Naturschutzbeirat eine Befreiung von den Auflagen des Naturschutzes bekommen, als er seinen neuen Kunstrasenplatz im Äußeren Grüngürtel in Lindenthal gebaut hat. Das hat eine Sprecherin der Stadt mitgeteilt.

Der 2017 eröffnete Platz ist ebenso Teil der Eichenkreuz-Sportanlage wie der direkt benachbarte Aschenplatz, den Fußball-Erstligist 1. FC Köln ebenfalls zum Kunstrasenplatz umbauen will.

Wie am Dienstag berichtet, hat der Klub dafür auch eine Befreiung beantragt, der Naturschutzbeirat berät darüber am 23. November. Die beiden Plätze liegen im Landschaftsschutzgebiet und nördlich der Gleueler Wiese.

Karte der FC-Ausbaupläne Copyright: GoogleEarth/ImageLandsat/Copernicus

Auf der städtischen Grünfläche wollte der Klub ursprünglich drei neue Plätze bauen, um seinen Bedarf zu decken. Doch das 2014 gestartete Vorhaben scheitert bis heute an mehreren Stellen, unter anderem an der politisch umsetzbaren Mehrheit im Stadtrat für den Pachtvertrag.

Deshalb beschloss das Gremium im vorigen Juli einen Kompromiss, der dem Klub drei Plätze an anderen Standorten nahe des Geißbockheims verschaffen soll. Dazu zählen der Aschenplatz, die noch etwas nördlicher liegende Kampfbahn und der sogenannte Platz zwei am Geißbockheim. Der FC übernimmt die Kosten für die Umbauten.

Die geplante Umwandlung des Aschenplatzes ist der erste Schritt zur Umsetzung des Kompromisses. Auch der Breitensport soll die Plätze nutzen dürfen – wenn der Klub ihn nicht braucht. Eine fixe Quote gibt es bisher nicht.

Ab nächstem Jahr will der Klub zudem sein zweistöckiges Leistungszentrum neben dem Franz-Kremer-Stadion bauen. (mhe)