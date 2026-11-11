Bunte Kostüme und ein lustiges Karnevalstraining zum Sessionsauftakt gab es beim 1. FC Köln nicht. Die Profis standen am Mittwochmorgen stattdessen buchstäblich im Regen und arbeiteten bei Dauerregen. Für Jecksein blieb zumindest auf dem Platz keine Zeit.

Bereits am Vortag hatte der Klub das traditionelle Training im Kostüm abgesagt. Verein und Trainer René Wagner (38) wollen in der prekären Situation keine weitere Angriffsfläche bieten. Neun Punkte aus neun Spielen, dazu das Abrutschen auf Platz 15 der Tabelle: Viele Fans im Umfeld sind schon maximal frustriert.

FC-Profis dürfen nach Regentraining Karneval feiern

Ganz so schlecht war die Laune bei den Spielern immerhin nicht. Auf dem Weg zu Trainingsplatz 1 warf Linton Maina ein paar Bützjer in Richtung der FC-Mitarbeiter, die am Fenster standen. Karnevalsstimmung light beim FC also.

Am frühen Morgen wurde zwar ohne Kostüme trainiert, ein generelles Feierverbot existiert nach Informationen unserer Redaktion jedoch nicht. Die Spieler könnten sich nach der Einheit noch ins Getümmel schmeißen. Im Anschluss an den Mittwoch hat das Team außerdem drei freie Tage. Weiter geht es am Geißbockheim erst am Sonntag (15. November 2026) um 14 Uhr.

Acht Nationalspieler fehlen dann: Said El Mala (Deutschland), Isak Johannesson (Island), Luka Lochoshvili (Georgien), Gideo Mensah (Ghana) und Paul Okon-Engster (Australien). Hinzu kommen drei Engländer, nämlich Mikey Moore, Jahmai Simpson-Pusey (U21) und Reigan Heskey (U19).

Stürmer Ragnar Ache soll die Länderspielpause nutzen, um wieder richtig fit zu werden. Ziel ist, dass er am Freitagabend, 20. November, beim FC Bayern München wieder eine Option im Sturmzentrum ist. Nach seiner Muskelverletzung und einer Trainingswoche stand er gegen Leverkusen nicht im Kader.

Für Coach Wagner wird der Druck in den kommenden Wochen immer heftiger. Auf das Spiel in München folgt die Partie gegen Aufsteiger Elversberg im Rhein-Energie-Stadion. Viele sprechen für den jungen Trainer bereits von Endspielen. (red)