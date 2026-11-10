Der erste Schritt naht, um den Kompromiss zum Bau drei neuer Fußball-Plätze des Fußball-Erstligisten 1. FC Köln umzusetzen: Die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Köln sieht die Vorrausetzungen erfüllt, dass der FC den bisherigen Aschenplatz „Eichenkreuz“ zu einem Kunstrasenplatz umbauen darf – obwohl der Platz im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Projektentwickler von den Verboten des zugrunde liegenden Landschaftsplans „befreit“ werden. Beispielsweise das überwiegende öffentliche Interesse zählt dazu.

FC hatte Befreiung beantragt

Und das sieht die Behörde als gegeben, sie schreibt: „Unter Abwägung des Schutzes des Landschaftsschutzgebietes mit dem öffentlichen Interesse an der Modernisierung und bedarfsgerechten Nutzung der bestehenden Sportanlage kommt die Untere Naturschutzbehörde zu dem Ergebnis, dass das öffentliche Interesse an der Durchführung der Maßnahme im vorliegenden Fall überwiegt.“

Zuvor hatte der 1. FC Köln die Befreiung beantragt und unter anderem damit argumentiert, dass er außerhalb der Trainings- und Spielzeit der Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung stellt. Wann der Bau beginnen soll, blieb am Montag offen.

Behörde argumentiert ihre Entscheidung

Der neue Kunstrasen auf dem städtischen Areal soll an den Stirnseiten bis zu sechs Meter hohe Fangzäune erhalten und sechs jeweils 16 Meter hohe Flutlichtmasten. Direkt daneben liegt der Kunstrasenplatz von Blau-Weiß Köln, der 2017 eröffnet wurde.

FC-Geschäftsführer Philipp Türoff sagte: „Wir sind in den allerletzten Zügen, um die Umwandlung in die Umsetzung zu bringen. Seit der Sommerpause warten wir auf die Baugenehmigung und den Mietvertrag.“

Für den Umbau spricht laut der Behörde vor allem, dass eine bestehende Sportfläche modernisiert und reaktiviert wird und kein weiterer Standort gebraucht werde. Eine zumutbare und umsetzbare Alternative ist laut der Behörde nicht gefunden worden.

Karte der FC-Ausbaupläne Copyright: GoogleEarth/ImageLandsat/Copernicus

Der bisherige Aschenplatz liegt rund einen Kilometer nördlich des Geißbockheims und nur 200 Meter nördlich der Gleueler Wiese, auf die der FC ursprünglich die drei neuen Plätze bauen wollte. Doch das Vorhaben kommt seit Jahren nicht voran, unter anderem fehlt eine politisch umsetzbare Mehrheit, um die städtische Gleueler Wiese an den FC zu verpachten.

Die Entscheidung über die Befreiung trifft aber der Naturschutzbeirat der Unteren Naturschutzbehörde. Das 16-köpfige Gremium berät am 23. November.

Anders als etwa Fachausschüsse zu Verkehr oder Stadtentwicklung ist der Ausschuss nicht mit Politikern besetzt, sondern mit Vertretern unter anderem vom Naturschutzbund NRW oder der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.

Der Vorsitzende des Naturschutzbeirats, Harald von der Stein, sagte als seine persönliche Meinung: „Ein überwiegend öffentliches Interesse, das Voraussetzung für eine Befreiung ist, sehe ich gemäß der vorgelegten Begründung nicht. Es würde eine festgesetzte Nutzungsquote von deutlich über 50 Prozent für den Breitensport erfordern. Die ist nicht in Sicht.“

Und weiter: „Es gibt allerdings ein übergeordnetes Interesse am dauerhaften Schutz beziehungsweise einer geringstmöglichen Inanspruchnahme der Gleueler Wiese, das zumindest eine Beratung und gegebenenfalls eine Befreiung – Asche zu Kunstrasen – in diesem Fall unter Auflagen ermöglichen würde.“

Wie Anfang Juli berichtet, hatte der Stadtrat damals einen Kompromiss zum Ausbau des FC verabschiedet. Demnach soll die Verwaltung prüfen, ob der Ascheplatz der Eichenkreuzanlage, Platz zwei auf dem FC-Gelände und die Kampfbahn am Fort Deckstein zu vollwertigen Trainingsplätzen umgebaut werden können.

Die Kosten soll der Fußball-Bundesligist tragen. Der sogenannte Platz zwei liegt direkt am Trainingsplatz der Profis am Geißbockheim, die Kampfbahn rund 1,5 Kilometer nördlich nahe der Eichenkreuzanlage.