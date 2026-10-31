Ein herrlicher Herbsttag mit reichlich Fußball-Programm stand am Samstag (31. Oktober 2026) am Geißbockheim an. Die Frauen des 1. FC Köln trafen im Franz-Kremer-Stadion ab 13 Uhr im Achtelfinale des DFB-Pokal auf RB Leipzig. In der U19-Bundesliga spielte der FC gegen Fortuna Köln (da schaute auch DFB-Torwarttrainer und Ex-FC-Keeper Stefan Wessels zu). Und die Profis absolvierten ihr Abschlusstraining vor der Abfahrt Richtung Union Berlin.

Am Sonntag (15.30 Uhr) spielt die Mannschaft von Trainer René Wagner erneut gegen die Berliner, nachdem es am Dienstag ein fulminantes 5:0 in der 2. Runde des DFB-Pokal gegeben hatte.

Die Platzprobleme am Trainingsgelände wurden einmal mehr deutlich. Die Profis konnten ihre letzte Einheit nicht im Geheimen abhalten, weil das Stadion belegt war.

Stefan Wessels schaut sich FC-Training an

Das machte sich auch DFB-Torwarttrainer Stefan Wessels zunutze, der am Geißbockheim vorbeischaute und dann auch das Training der Profis mit Stammkeeper Marvin Schwäbe verfolgte. Er war zwar nicht im Auftrag des DFB da, sondern privat. Schwäbe mal über die Schulter zu schauen, sei dennoch interessant.

Schwäbe zeichnete sich bei Standardübungen und Spielformen mit guten Paraden aus, parierte später auch einen Elfmeter von Reigan Heskey. Der FC-Torwart ist zwar kein unmittelbarer Kandidat für die Nationalmannschaft, aber Wessels, der selbst einst für den FC zwischen den Pfosten stand, verfolgt ihn schon länger.

Die Stimmung hat sich seit dem Pokalsieg entspannt. Alle haben gesehen, was im Kollektiv möglich ist. Doch jetzt muss nachgelegt werden bei zuletzt desolaten Berlinern!

DFB-Torwarttrainer Stefan Wessels am Samstag (31. Oktober 2026) am Geißbockheim. Copyright: Uwe Bödeker

In der Liga zählt es: Union hat auf Platz 17 der Tabelle mit sechs Punkten nur zwei Zähler weniger als die Kölner. Mit einem Sieg könnte man sich ein kleines Polster im Abstiegskampf erarbeiten, zumal danach Gegner wie Leverkusen und Bayern München kommen.

Auswärts wartet Köln seit über einem Jahr auf einen Sieg! Wagner will das Thema beenden und sogar eine Serie starten. Er sagt: „Wir haben eine riesengroße Chance, so ein bisschen Themenbingo zu spielen auswärts und ein paar Sachen wegzumachen. Da fehlt uns natürlich der Auswärtssieg, den wir mit aller Leidenschaft versuchen werden zu holen.“

Zudem auf der Bingokarte: Tor und Assistent von Mikey Moore, Kopfballtor nach eigenem Eckball oder sogar das Debüt von Malek und Said El Mala gemeinsam auf dem Platz. Mit Dallinga (Kreuzband), Rondic (Muskelverletzung) und Ache (Trainingsrückstand nach Muskelverletzung) fallen drei Mittelstürmer aus. Malek scharrt mit den Hufen.

Im Pokal hat die Offensive jedoch gezeigt, dass Tore auch ohne klassischen Mittelstürmer möglich sind. Maina, Said El Mala, Bülter und Moore zauberte gemeinsam.

Wagner warnt jedoch: „Ich werde nicht müde, zu betonen, auch nicht vor der Mannschaft: Es wird ein komplett anderes Spiel. Wir dürfen jetzt nicht glauben, weil wir zu Hause 5:0 gewonnen haben, dass wir jetzt dahinfahren und denen noch einmal fünf Stück einschenken. So einfach wird es nicht gehen.“

Die Abfahrt mit dem endgültigen Kader für Union erfolgte um 15 Uhr. Gil Neves und Ragnar Ache stiegen nicht in den Bus, alle anderen Spieler aus dem Training traten die Reise in die Hauptstadt an.

Die Profis mussten aufpassen, nicht in den falschen Bus zu steigen: Nebendran parkte auch das Gefährt der Frauen von RB Leipzig, die am Nachmittag im Franz-Kremer-Stadion am Team von Britta Carlson im Pokal scheiterten.

Der Kader für Union: Schwäbe, Zieler, Sebulonsen, Schmied, Lochoshvili, Simpson-Pusey, Krauß, Sosa, Mensah, Castro-Montes, Okon-Engstler, Johannesson, Thielmann, Bülter, Moore, Waldschmidt, Maina, S. El Mala, M. El Mala, Heskey

So könnte der FC spielen: Schwäbe - Schmied, Simpson-Pusey, Krauß - Castro-Montes, Okon-Engstler, Moore, Mensah - Maina, Bülter, El Mala