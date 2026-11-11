„Es ist keine große Metropole, aber wirklich ein süßes, kleines Städtchen. Jeder fährt hier Fahrrad, wirklich jeder.“ Wenn FC-Leihgabe Julian Pauli über Odense, seine neue Heimat auf Zeit, spricht, klingt der 21-Jährige beinahe schon ein wenig entschleunigt. „Man kann raus in die Stadt gehen, was Leckeres essen, hat alles, was man braucht.“ Und wenn das skandinavische Schmuddelwetter in der Stadt mit 188.000 Einwohnern, dem Geburtsort des legendären Schriftstellers Hans Christian Andersen, mal wieder nicht mitspielt? „Dann geht man nach Hause und kuschelt sich ein.“ Das passt zum dänischen Lebensgefühl, diesem weltberühmten Wohlfühlfaktor namens „Hygge“: „So ist es wirklich.“

Doch so beschaulich das Leben auf der Insel Fünen wirkt – die Umstellung für den jungen Defensivspezialisten war nicht ganz selbstverständlich. Für Pauli bedeutete der Wechsel zum Erstligisten Odense BK Anfang September den Sprung ins kalte Wasser: zum ersten Mal allein im Ausland. Die Vorbereitung hatte Pauli noch bei seinem Stammverein 1. FC Köln absolviert. Dann bekam er beim FC unter Trainer René Wagner keine Chance mehr.

Im hohen Norden läuft es für Pauli jetzt nach Plan. Elf Pflichtspiele hat die Kölner Leihgabe für Odense BK mittlerweile absolviert und stand dabei zehnmal in der Startelf. Anfang November krönte Pauli seine ansteigende Formkurve: Beim deutlichen 4:1-Erfolg gegen Silkeborg erzielte er in der 68. Minute sein erstes Tor im neuen Trikot. Pauli wirkt zufrieden: „Es geht immer besser, das weiß jeder. Wir als Fußballer haben immer sehr hohe Ansprüche an uns selbst.“

Der dänische Fußball verlangt dem gelernten Zweikämpfer eine völlig neue Stilistik ab, auf die er sich erst einstellen musste. „Die deutsche Zweite Liga, die ich kannte, ist intensiver, mit mehr Inhalt, mehr langen Bällen“, analysiert Pauli, der in der Vorsaison als Stammspieler ein „unfassbar geiles Jahr“ beim Traditionsklub Dynamo Dresden erlebte.

Nach der dichten Atmosphäre beim sächsischen Traditionsklub oder zuvor beim FC in Müngersdorf folgte in Dänemark ein ruhigeres Stadion-Ambiente. „Ich bin ein Spieler, ich saug das sehr gerne auf, die emotionale Atmosphäre im Stadion“, gibt Pauli zu. Pauli schränkt den Vergleich zu Köln und Dresden ein: „Diese Atmosphäre vermisse ich ein bisschen. In Köln und Dresden sind die Stadien aber auch richtige Hexenkessel, die Stimmung ist unglaublich – daher ist der Vergleich auch nicht ganz gerecht. Zumal es mir in Odense insgesamt auch gut gefällt.“

Julian Pauli absolvierte nach seiner Rückkehr aus Dresden nach Köln die Vorbereitung beim FC. Copyright: IMAGO/Beautiful Sports

Dass Pauli überhaupt in Dänemark kickt, ist das Ergebnis eines klassischen Abwägungsprozesses im Profifußball. Seine fußballerische Ausbildung ist eng mit der Region verknüpft: Nach den Anfängen in der Jugend von Fortuna Düsseldorf wechselte er später in den Nachwuchs von Borussia Dortmund. Im Sommer 2021 folgte schließlich der Schritt in die U17 des FC. Mit den Kölnern feierte Pauli den U19-DFB-Pokalsieg, unterschrieb im Sommer 2024 seinen ersten Profivertrag und stieg im Mai 2025 mit der Mannschaft in die Bundesliga auf. Der FC glaubte an das Potenzial des Verteidigers – Pauli steht beim FC weiterhin bis Juni 2028 unter Vertrag. Er galt schließlich am Geißbockheim als vielversprechendes Talent.

1. FC Köln: Der schwierige Kampf der gelobten Talente um die Chance bei den Profis

Hier liegt die Gratwanderung des FC: Das viel gelobte und erfolgreiche Nachwuchsleistungszentrum bringt große Talente hervor. Doch im Profikader wird ihnen zu wenig Vertrauen entgegengebracht. Davon kann Pauli aus eigener Erfahrung berichten.

Nach seiner erfolgreichen Dresden-Leihe hoffte Pauli auf den endgültigen Durchbruch in Köln. Doch im Bundesliga-Oberhaus ist der Druck hoch. Der FC investierte in externes Personal und verpflichtete für die Innenverteidigung beispielsweise den 28-jährigen Luka Lochoshvili vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg für eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro. Pech hatte zudem das Pech, dass er zu Beginn der Sommer-Vorbereitung kurzzeitig wegen muskulärer Probleme kürzertreten musste. Und dann holte der Verein auf den letzten Drücker auch noch den ebenfalls 28-jährigen Linksverteidiger Borna Sosa.

„Es war bekannt, dass der FC wieder ein bisschen Geld in die Innenverteidigung gesteckt hat. Da denkt man als junger Spieler auch immer ein bisschen drüber nach“, blickt Pauli ehrlich zurück.

Wenn man ehrlich ist, wurde mir beim FC nicht mehr so das Vertrauen entgegengebracht, ansonsten wäre ich ja noch da. Julian Pauli

Auf eine Rückmeldung zu möglichen Einsatzchancen wartete er vergebens. Seine Entscheidung für die nunmehr zweite Leihstation im Ausland begründet er so: „Wenn man ehrlich ist, wurde mir beim FC nicht mehr so das Vertrauen entgegengebracht, ansonsten wäre ich ja noch da.“ Am Ende war es eine Entscheidung für die eigene Entwicklung.

Pauli hat in seiner noch jungen Karriere bereits bewiesen, wie eisern sein Wille ist. In seiner ersten Profisaison war er auf dem besten Weg, sich festzusetzen – bis zum folgenschweren 4. Dezember 2024. Im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC prallte er heftig mit einem Gegenspieler zusammen. Die Diagnose: eine schwere Gehirnerschütterung, deren Folgen ihn monatelang ausbremsten. Schwindel und Gleichgewichtsprobleme ließen mehrere Trainingsversuche scheitern. Pauli fiel 109 Tage aus und verpasste 13 Pflichtspiele.

„In dem Moment war es eine Riesenenttäuschung für mich persönlich. Es folgte danach eine harte Zeit. Ich wollte schließlich das machen könne, was ich liebe: Fußball spielen. Und zwar ohne Angst.“

Die Wende brachte eine außergewöhnliche medizinische Maßnahme, bei der der Klub viele Hebel in Bewegung setzte: Der FC holte Einschätzungen von Spezialisten aus den USA ein. Mit dem Neuroathletiktrainer Niko Rom arbeitete Pauli intensiv an der Augenkoordination und den Grundlagen der Hirnfunktion. „Man ist davon ausgegangen, dass mein Gehirn erst wieder lernen musste zu funktionieren“, erklärt Pauli.

Der Lohn der Arbeit: Im April 2025 feierte er gegen Greuther Fürth ein Startelf-Comeback. „Nee, da muss ich wirklich den FC in Schutz nehmen. Es wurde sich sehr, sehr gut um mich gekümmert.“ Beim Kopfballspiel mache er sich heute keine Gedanken mehr.

Die Rückkehr nach Köln ist noch nicht abgehakt

Wie es im kommenden Sommer weitergeht, ist derzeit noch völlig offen. Nach Informationen unserer Redaktion besitzt Odense eine Kaufklausel, die bei rund zwei Millionen Euro liegen soll– der FC erwähnt sie in seiner offiziellen Mitteilung nicht. Im Raum steht allerdings das Szenario, dass Odense BK die Option ziehen könnte, um Pauli sofort mit Gewinn weiterzuverkaufen und das Geschäft finanziell überhaupt stemmen zu können.

Tritt dieses Szenario nicht ein, führt Paulis Weg erst einmal ganz regulär zurück nach Köln. Der FC könnte den jungen Verteidiger mit dem Gardemaß (1,90 Meter, 87 Kilo) wieder einplanen – wenn er das denn wollte. Und eine dauerhafte Rückkehr ans Geißbockheim ist für den 21-Jährigen nach wie vor eine absolut reizvolle Option. Auf die Frage, ob er sich das vorstellen könne, sagt Pauli: „Ja, also klar, das ist weiter einer meiner größten Träume. Aber es muss auch für alle Sinn ergeben.“

Fest steht für ihn so oder so nur eines: Er wird dorthin gehen, wo man bedingungslos auf ihn setzt. Und sei es per Fahrrad.