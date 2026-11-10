Es sind harte Zeiten für zwei der bekanntesten Profis im Kader des 1. FC Köln: Jan Thielmann (24) und Luca Waldschmidt (30) spielen derzeit kaum noch eine Rolle. Thielmann, der 2017 von Eintracht Trier in die FC-Akademie kam und im Dezember 2019 unter Markus Gisdol sein Bundesliga-Debüt feierte, galt lange als großer Hoffnungsträger. Für den FC bestritt er bisher 191 Pflichtspiele und erzielte 14 Tore. Waldschmidt absolvierte sogar 279 Profi-Einsätze, verzeichnete sieben A-Länderspiele und lief für den FC bis dato in 88 Pflichtspielen (18 Tore) auf.

Prominente Namen, die beide eines gemein haben: Sie scheinen kaum noch Chancen zu haben und dürften entsprechend unzufrieden sein.

In der vergangenen Saison hatte Waldschmidt den FC noch maßgeblich vor dem Abstieg bewahrt. In 666 Bundesliga-Minuten erzielte der Linksfuß fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Sein später Elfmeter zum 1:1 beim FC St. Pauli am 30. Spieltag ebnete dem FC den Weg zum Klassenerhalt. In der Rückrunde zeigte der Angreifer eine gute Reaktion auf einen Vorfall zu Jahresbeginn: Zum Abschluss des Wintertrainingslagers in Spanien strich ihn der damalige Trainer Lukas Kwasniok für das Spiel in Heidenheim aus dem Kader. Anschließend musste Waldschmidt selbst nach Hause reisen.

Im Sommer lagen dem 30-Jährigen Anfragen anderer Klubs vor. Trotz seines auslaufenden Vertrags entschied er sich bewusst für einen Verbleib. Der gebürtige Siegener fühlt sich in Köln zu Hause und ist der Stadt und dem Verein eng verbunden. In den vergangenen Monaten verschlechterte sich Waldschmidts Situation weiter. Zunächst verpasste er wegen einer Muskelverletzung die ersten vier Pflichtspiele. Auch Kwasnioks Nachfolger René Wagner setzte den ehemaligen Nationalspieler trotz personeller Engpässe in der Offensive kaum ein. In fünf Einsätzen kam Waldschmidt insgesamt auf rund 45 Minuten.

Für den Edeljoker der vergangenen Saison ist das eine enttäuschende Bilanz. Sie wirft auch angesichts des wenig funktionierenden Kölner Offensivspiels Fragen auf. Beim 0:0 gegen Schalke kam Waldschmidt für rund 25 Minuten zum Zug. Wagner wechselte ihn für Mikey Moore ein; wenig später nahm er auch Said El Mala vom Platz. Aus Waldschmidts Umfeld ist zu hören, dass er mit seiner sportlichen Situation zunehmend unzufrieden ist. Öffentlich übt er keine Kritik; zu Jahresbeginn war das noch anders. Offen ist, wie es kurzfristig mit ihm weitergeht. Nach Informationen dieser Zeitung hat der FC-Profi noch nicht entschieden, ob er im Winter wechseln will. Waldschmidt will zunächst die weitere Entwicklung abwarten und hofft auf den einen Moment, der seine Aussichten verbessert.

Einen dauerhaften Bankplatz kann sich der Routinier nicht leisten. Sein Vertrag läuft aus; deshalb muss er sich empfehlen. Sein Umfeld bezeichnet die aktuelle Lage als „Spannungsfeld“. Ein Verbleib in Köln über das Saisonende hinaus erscheint nahezu ausgeschlossen; eine Neuausrichtung dürfte für beide Seiten die beste Lösung sein. In seinen dreieinhalb Jahren am Geißbockheim war Waldschmidt bei keinem Trainer unumstrittener Stammspieler.

1. FC Köln: Jan Thielmann wollte und sollte eigentlich mehr Verantwortung übernehmen

Auch für Jan Thielmann verläuft die Saison enttäuschend. Sein Vertrag läuft bis 2028 und damit länger als der von Waldschmidt. Nach 75 Minuten im Pokalspiel in Würzburg und 90 Minuten beim Bundesliga-Auftakt gegen Hoffenheim kam der inzwischen 24-Jährige unter Wagner kaum noch zum Einsatz. Danach bestritt der vielseitige Profi in der Bundesliga insgesamt nur 58 Minuten; im Pokal gegen Union Berlin spielte er 19 Minuten. Fünfmal stand er im Bundesliga-Kader, blieb dabei aber ohne Einsatz – zuletzt an der Alten Försterei (1:1) und beim jüngsten 1:2 gegen Leverkusen. Offenbar verlor Thielmann mit seinem schwachen Auftritt beim 1:4 in Stuttgart das Vertrauen von Wagner. Sein letztes Tor erzielte der etatmäßige Rechtsaußen am 8. Februar zum zwischenzeitlichen 1:1 in Leipzig (1:2) – lange ist es her.

Dabei wollte das Eigengewächs in dieser Saison mehr Verantwortung übernehmen. Wagner hatte das schon in der Vorbereitung angesprochen: „Jan versucht gerade alles dafür, dass er mehr Führung übernehmen kann. Und da stehen wir ihm nicht im Weg, ganz im Gegenteil. Wenn sich Spieler in Positionen reindrängen, dann sollen sie es tun“, sagte der Trainer. Zuletzt hat sich der 24-Jährige aus der Sicht Wagners offenbar nicht genug für die Startelf aufgedrängt. Wer allerdings nur eine Nebenrolle spielt, kann schwer Verantwortung übernehmen. Hinzu kommt die ausbleibende Gefährlichkeit: Seit seinem Treffer in Leipzig blieb Thielmann ohne weiteren Scorerpunkt. Eine Muskelverletzung bremste ihn kurz danach aus. Seitdem hat er das Niveau, das ihn einst zum Hoffnungsträger machte, nicht wieder erreicht.

Auf die Frage, wie Thielmann mit den fehlenden Einsatzzeiten umgeht, antwortete Wagner vor dem Schalke-Spiel: „Super. Jan ist einer, der in jedem Training 100 Prozent gibt. Er weiß, dass das eine seiner ganz großen Stärken ist, sich jeden Tag reinzuhauen. Was am Ende dabei rauskommt, muss das Trainerteam entscheiden, und da sind wir ganz klar miteinander. Er ist natürlich nicht zufrieden mit den Einsatzminuten, das wäre auch schlimm. Nichtsdestotrotz ist er ein Spieler, der für den FC alles geben wird.“

Thielmann kam bereits in verschiedenen Rollen zum Einsatz. Eine Polyvalenz, die sich aber nicht immer als Vorteil erweisen muss. Schließlich setzte sich das Eigengewächs weder als Rechtsverteidiger, noch als Flügelspieler oder Mittelstürmer dauerhaft fest. Auch das Experiment, den gebürtigen Föhrener im offensiven Mittelfeld einzusetzen, war schnell wieder beendet. Bei vielen Fans genießt Thielmann wegen seiner Mentalität hohes Ansehen. Seine Zukunft ist dennoch ungewiss. Rund sieben Jahre nach seinem Bundesliga-Debüt für den FC ist er von einem Stammplatz weit entfernt und dürfte sich über eine Luftveränderung ebenfalls Gedanken machen.

Abgeschrieben sind beide Spieler allerdings noch lange nicht. Doch neben Jungstar Said El Mala und Linton Maina haben auch Isak Johannesson, Mikey Moore, Malek El Mala, Reigan Heskey oder Marius Bülter derzeit offenbar bessere Karten. Und wenn Ragnar Ache wie erwartet bald zurückkehrt, könnte sich die Rollenverteilung weiter verfestigen. Das sind keine guten Aussichten für Luca Waldschmidt und Jan Thielmann.