Die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen hätte unterschiedliche Wege nehmen können. Etwa nach wenigen Sekunden, als Linton Maina plötzlich frei vor Flekkens Tor auftauchte und einen Schuss abgab, der aussah, als sei das Warmschießen der Torhüter in die Verlängerung gegangen. So früh im Spiel ging die Situation ein wenig unter. Beim Stand von 0:1 kurz vor Schluss hätte das Stadion wohl anders reagiert. Auf der anderen Seite verhinderte ein starker FC-Torwart Marvin Schwäbe gleich zwei Mal den Rückstand gegen Leverkusens Starstürmer Patrik Schick und Malik Tillman.

Kurz darauf war der Kölner Keeper allerdings machtlos: Paul Okon-Engstler hatte sich am Kölner Strafraum auf einen Zweikampf mit Schick eingelassen, der Tscheche geschickt den Körper in den Weg des Australiers gestellt und einen Freistoß in aussichtsreicher Position erhalten. Aleix Garcia, beim 0:1 gegen Marseille noch der Buhmann seines Teams, legte sich den Ball zurecht, nahm erst rückwärts, dann vorwärts sehr akribisch Anlauf und traf in erstaunlicher Flugkurve über die Mauer zur Führung für die Werkself.

Der Zorn auf den Rängen war groß, auch Okon-Engstler war fassungslos, dass Felix Zwayer für einen scheinbar banalen Kontakt einen so folgenschweren Freistoß verhängt hatte. Drei Minuten später hatte Sebastian Sebulonsen eine weitere Kölner Großchance vergeben. Nach zehn Minuten hätte es statt 0:1 auch 2:1 oder 2:2 heißen können. So jedenfalls sehen es jene Fans, die mit dem 1. FC Köln der Saison 2026/27 noch Geduld haben. Sie gehören einer Gruppe an, die nie groß war und immer kleiner wird.

Dem 0:0 gegen Schalke vor zwei Wochen folgten in der Liga die dürftigen Auftritte bei Union Berlin (1:1) und nun gegen Leverkusen, am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Nach dem Schalke-Spiel hatten zahlreiche Stadionbesucher die Ablösung des Trainers gefordert, und unter denen, die schwiegen, dürften viele sein, die ebenfalls nicht mehr an René Wagner glauben. Der irritierte am Sonntag zudem nicht wenige mit seinen späten Wechseln: Gegen Gäste, die zuletzt überspielt und müde wirkten, nahm der Coach erst in der 74. Minute die ersten personellen Veränderungen vor.

Dass es so ruhig blieb, dürfte daran gelegen haben, dass Said El Malas später Anschlusstreffer auf Vorlage seines Bruders Malek die Stimmung ein wenig gehoben hatte. Dennoch war die Enttäuschung groß, Wagners Ausbeute liegt nun saisonübergreifend bei 15 Punkten aus 16 Bundesligaspielen. Ein Schnitt von 0,94, die Ausbeute eines Absteigers.

1. FC Köln: Kessler erkennt die problematische Lage

Thomas Kessler wird keinen Taschenrechner benötigen, um die problematische Lage zu erkennen. Der Geschäftsführer Sport erlebt bereits die zweite Krise eines Cheftrainers, den er verpflichtet hat. Vor einem Jahr sackte Lukas Kwasniok ebenfalls zum Jahresende in eine Krise, von der er sich nicht mehr erholte. Nach dem Sieg über den HSV am 2. November gewann Köln bis Mitte Januar kein Spiel mehr, und es häuften sich die Erzählungen, die den Lebenswandel des Cheftrainers in ihren Mittelpunkt stellten. Als Thomas Kessler Kwasniok installiert hatte, waren exakt diese Bedenken besprochen und sogar im Vertragswerk fixiert worden, an denen der Trainer letztlich scheiterte.

Dass nun René Wagner in Schwierigkeiten steckt, aus denen er ehrlicherweise seit dem 1:3 am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Heidenheim nicht herauskommt, darf ebenfalls nicht überraschen. Der Trainer arbeitet als nüchterner Prozessoptimierer, der Niederlagen als Teil einer Fehlerkultur abhakt. In ruhigen Phasen wirkt die innere Geschlossenheit souverän, in einer Phase ohne Siege kehrt sie sich gegen ihn. Wo die Mannschaft emotionale Wucht bräuchte, liefert Wagner Analyse. Dabei fühlen sich die Anhänger alleingelassen. Und es gibt wenig Grund, davon auszugehen, dass die Mannschaft das anders erlebt.

Da helfen vorerst weder Fleiß noch Kompetenz. Im Gegenteil: Wagners Methode, auf Herausforderungen mit immer mehr Arbeit zu reagieren, ist eine weitere Gefahr. Es droht Überfrachtung. Gegen Leverkusen schienen viele Kölner gerade gegen den Ball vor allem darauf zu achten, welche Quadratmeter Rasen ihnen zugeteilt waren und welche Linie sie halten sollten. Ein natürliches Verhalten sprang dabei nicht heraus. Auch das darf Kessler nicht überraschen.

Die Bundesliga ist brutal eng, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir müssen punkten, das steht außer Frage. Das ist keine neue Erkenntnis, vor allem nicht für den 1. FC Köln. Thomas Kessler, Sport-Geschäftsführer des 1. FC Köln

Es wäre also ein guter Anlass für den Geschäftsführer gewesen, nach einem emotionalen Spiel gegen den ungeliebten Nachbarn von sich und dem Trainer abzulenken. Nicht wenige Fans hätten nach der Partie gern über Facundo Medinas Theatralik diskutiert und über das Auftreten der Werkself insgesamt. Oder eben über den Schiedsrichter, so unsachlich das alles sein mag. Auch dafür sind Sportchefs traditionell zuständig, es ist Teil der Bundesliga-Folklore.

Kessler unterband stattdessen alle Debatten. Über die Situation vor dem 0:1 sagte er nur: „Für mich war es ein klares Foul.“ Und Said El Malas Einlassungen, die Spieler des Gegners hätten sich zeitweise „lächerlich“ aufgeführt, entgegnete Kessler: „Die Einschätzung wird gewiss der eine oder andere teilen. Es geht aber nicht darum, ob ich die teile.“

So überließ Kessler der Trainerdiskussion die volle Bühne. Der Sport-Geschäftsführer hält zwar weiter an Wagner fest, erhöht allerdings den Druck. Kessler fordert, dass die Qualität des Kaders, den er selbst zusammengestellt hat, abgerufen wird. Und das schnellstmöglich. „Die Bundesliga ist brutal eng, wenn man auf die Tabelle schaut. Wir müssen punkten, das steht außer Frage. Das ist keine neue Erkenntnis, vor allem nicht für den 1. FC Köln“, befand der Sportchef.

Wagner selbst bediente sich des üblichen Repertoires: Man wolle die positiven Dinge mitnehmen, es fehle „ein bisschen Glück“ und „der letzte Hauch Entschlossenheit“. Der Blick sei weiterhin nur nach vorn gerichtet. Dort wartet allerdings vorerst nur eine Länderspielpause – und anschließend das Duell bei den Bayern. Wagner erwartet das „schwerste Spiel der Saison“, und es klingt bereits nach Parole, wenn der Trainer anmerkt, dass auch diese Partie erst einmal gespielt werden müsse: „Mit viel Leidenschaft, mit viel Herz ist auch da etwas zu holen, das haben andere Mannschaften schon bewiesen. Mit dem Gedanken werden wir dort hinfahren.“

Kessler stellte klar, dass er zwar Fortschritte erkenne, aber bald in einer anderen Währung abrechnen werde. „Wir müssen punkten, das steht außer Frage.“