Der 1. FC Köln hat das Nachbarschafts-Duell gegen Bayer Leverkusen verloren – und damit auch seinen Kölsch-Partner in die Bredouille gebracht.

Denn durch die 1:2-Niederlage des FC verlor Gaffel seine selbst initiierte Wette gegen den Konkurrenten Früh. Die Folgen waren auch am Montag, einen Tag nach dem Spiel, noch sichtbar.

Gaffel schenkt nach verlorener Wette Freibier für mehr als 4000 Euro aus

Doch zurück zum Anfang. Am vergangenen Mittwoch hatte Gaffel folgende Wette angeboten: Bei einem FC-Sieg hätte Früh für anderthalb Tage bei Instagram das Gaffel-Logo als Profilbild verwenden müssen. Bei einem Sieg der Werkself genau andersrum.

Früh ist seit 2023 Kölsch-Partner der Leverkusener, löste damals ausgerechnet Gaffel ab. Die Brauerei konterte mit einer Gegenwette. Den Einsatz mit den Profilbildern bezeichnete Früh als „viel zu klein“ und schlug stattdessen Freibier vor.

Am Sonntag wurde es dann bitter für die FC-Fans im Stadion. Doch im Gaffel am Dom konnte sich der ein oder andere die Niederlage gegen den Rivalen von der anderen Rheinseite immerhin schöntrinken. 111 Liter Freikölsch pro Tor wurden im Brauhaus ausgeschenkt – also insgesamt 333 Liter.

„So ein Mist, die Niederlage tut weh. Aber Wettschulden sind Ehrenschulden“, hieß es in dem entsprechenden Video zum Start des Freibier-Ausschanks. Später am Abend präsentierte Gaffel dann noch die Rechnung. Kölsch für satte 4.162,50 Euro wurde an diesem Abend aufs Haus getrunken.

Auch der erste Wetteinsatz wurde natürlich eingelöst. Und so war Gaffel von Sonntagabend noch bis 0 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag mit einem Früh-Logo auf Instagram unterwegs. Trotz dieser Schmach stellte das Brauhaus klar: „Auch nach einer bitteren Niederlage stehen wir natürlich fest hinter unserem 1. FC Köln – COME ON EFFZEH.“