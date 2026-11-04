Vor dem rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen tragen zwei Kölner Brauereien ihr eigenes Duell aus. Über Instagram hat Gaffel Kölsch den Rivalen Früh Kölsch öffentlich zu einer Derby-Wette herausgefordert. Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als die digitale Identität.

Wenn am kommenden Wochenende im Rhein-Energie-Stadion der Ball rollt, geht es also nicht nur um wichtige Punkte in der Tabelle.

„50+1 Bierchen“: FC und Fans stellen sich hinter Gaffel

Eindeutig sind die Regeln des Wettstreits, und was den Verlierer erwartet, dürfte vor allem den Followern Spaß machen. Entscheidet der 1. FC Köln die Partie für sich, muss Früh das Gaffel-Logo als offizielles Instagram-Profilbild einstellen. Im umgekehrten Fall, also bei einem Sieg von Bayer Leverkusen, zeigt Gaffel das Logo von Früh. Endet das Spiel unentschieden, bleibt alles beim Alten, und keines der beiden Brauhäuser muss Farbe bekennen.

Auch eine Frist ist festgelegt: Bis zum kommenden Dienstag um 0 Uhr soll das getauschte Profilbild für alle User sichtbar bleiben.

Die Rollen sind dabei klar verteilt. Gaffel ist offizieller Kölsch-Partner des FC, Früh dagegen seit rund drei Jahren Partner des Rivalen von der anderen Rheinseite. Für Gaffel ein Anlass zur Stichelei: „Dass ihr ausgerechnet die Leverkusener unterstützt. Das muss wirklich jeder selbst wissen.“ Eine Spitze mit viel Augenzwinkern, schließlich war die Brauerei selbst bis 2023 noch Partner der Werkself.

Sportlich steckt hinter dem humorvollen Geplänkel ein brisantes rheinisches Duell. Am Sonntag (8. November) trifft der 1. FC Köln auf Bayer 04 Leverkusen. Die Kölner brauchen die Punkte im Kampf gegen den Abstieg, Leverkusen will den Anschluss an die Champions-League-Ränge halten. Den Fans geht es indes um eine andere Frage: wer die „Nummer eins am Rhein“ ist.

Auch prominente Accounts meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. Wenig überraschend positionierte sich der FC als „Team Gaffel“. Jörg Weitz, Vorstand der größten Fangruppierung „Fans1991“, schrieb: „Und nach dem Sieg gegen Bayer Leverkusen trinken wir erstmal 50+1 Bierchen auf unseren 1. FC Köln…“ – eine Anspielung auf den Sonderstatus Leverkusens bei der 50+1-Regel.

Der bekannte Kölner Moderator Lukas Wachten kommentierte derweil: „Wenn der FC gewinnt, gibt es bei Früh wieder Halve Hahn.“ Früh hatte erst kürzlich das traditionelle Roggen-Doppelbrötchen beim „Halve Hahn“ abgeschafft und damit bei vielen Traditionsfans Fassungslosigkeit ausgelöst. In seinem Wettvorschlag konnte Gaffel auf einen Seitenhieb natürlich nicht verzichten: Demonstrativ platzierte die Brauerei in dem Video einen Halve Hahn mit echtem Röggelchen auf der Theke.

Zum Abschluss ihres Posts schickten die Gaffel-Macher noch „Liebe Grüße von der anderen Seite des Doms“. Nun wartet ganz Köln gespannt darauf, wie Früh antwortet. (red)