Mit 95 Jahren gestorben: Schriftsteller und Künstler Janosch ist tot

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Mit liebevoll illustrierten Büchern wie „Oh wie schön ist Panama“ begeisterte der Künstler seit den 1970er Jahren Kinder in aller Welt. Seine Werke wurden in rund 40 Sprachen übersetzt, ihre Gesamtauflage geht in die Millionen.

Illustrator und Geschichtenerzähler Janosch posiert am 25.09.2010 in der Ludwig Galerie Schloss Oberhausen vor seinem Bild «Der Tiger mit grüner Nase» (2005). (Archivbild) Copyright: Roland Weihrauch/dpa

Janosch wurde zur Marke – vor allem dank seiner Figuren Tiger, Bär und Tigerente. Sie wurden erfolgreich in Lizenz vermarktet und zierten Tassen, Fahrräder, Schnuller und vieles mehr. Nach dem fulminanten Erfolg seiner Bücher zog sich Janosch in den 1980er Jahren auf die spanische Kanareninsel Teneriffa zurück.

Kindergeschichten als Gegenentwurf seiner eigenen Kindheit

Der Künstler wurde 1931 als Horst Eckert geboren und verbrachte einen Großteil seiner Kindheit in Oberschlesien im heutigen Polen, geprägt von Armut, Gewalt und der Alkoholsucht seines Vaters.

Seine Kindergeschichten sind wie ein Gegenentwurf zu dieser schweren Zeit, die er lange Zeit selbst mit Alkohol zu verdrängen versuchte: Sie sind lustig, anarchisch frech und oft auch etwas wehmütig. Seine Figuren wehren sich gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit, mutig, verschmitzt und mit viel Herz.

„Bei Janosch werden die zu Helden, die sonst niemand beachtet“, schrieb „Zeit“-Redakteur Tillmann Prüfer im Nachwort zum Buch „Herr Wondrak rettet die Welt, juchhe!“. Es vereint Janoschs Kolumnen im „Zeit“-Magazin, in denen sein Alter Ego Wondrak seit 2013 das Zeitgeschehen kommentierte.

In seinen Werken für Erwachsene gibt Janosch Einblicke in seine harte Kindheit, etwa im Roman „Cholonek oder der liebe Gott aus Lehm“. „Die ersten Jahre meines Lebens waren die totale Zerstörung meiner Person“, sagte der Autor mal der „Süddeutschen Zeitung“. Überdies verfasste er Theaterstücke und bebilderte die pikanten Geschichten des französischen Adligen Marquis de Sade. (dpa/red)