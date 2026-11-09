Fußballerisch gab es am Freitagabend im Höhenberger Sportpark über weite Phasen Zweitliga-Qualität zu bestaunen – mindestens. Drittliga-Überraschung Viktoria Köln hatte den ambitionierten 1. FC Saarbrücken zeitweise vorgeführt und am Ende mit 5:3 geschlagen. Ein weiterer Schritt in Richtung Sensation: der erstmalige Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach einem Drittel der Saison hat die Viktoria als Spitzenreiter acht Punkte Vorsprung auf Rang vier. Die Höhenberger spielen nach Ansicht der meisten Experten den anspruchsvollsten und sehenswertesten Fußball der Liga. Die Bestmarken der bisherigen Rekord-Saison 2024/25 werden reihenweise pulverisiert.

Schon damals hatten sich die Verantwortlichen mit einem möglichen Aufstieg beschäftigt. Die Klubführung hatte die Lizenzierungsunterlagen für die 2. Bundesliga bei der damaligen DFL eingereicht, Abgesandte des Ligaverbands hatten sich im Sportpark ein Lagebild gemacht. Das Ergebnis: Zweitliga-Fußball ist in Höhenberg grundsätzlich denkbar. 2025 reichte es am Ende sportlich nicht. Eineinhalb Jahre sieht es allerdings besser aus denn je.

Eine Mammutaufgabe für Klub und Stadt

Grund genug, die Lizenzierungspläne wieder aus der Schublade zu nehmen. „Es gilt, die Unterlagen von damals rauszuholen und weiter daran zu arbeiten“, kündigte Viktoria-Präsident Holger Kirsch im Gespräch mit dieser Zeitung an. Die Abgabefrist ist der 1. März 2027. Klar ist: Auf den Klub und die Stadt würde eine Mammutaufgabe warten, organisatorisch wie finanziell.

Die 2. Bundesliga ist in allen Bereichen eine andere Hausnummer als die Dritte Liga. Das Stadion muss über 15.000 überdachte Plätze verfügen, unabhängig davon, dass der aktuelle Zuschauerschnitt nur bei knapp 4500 liegt. Die Bundesliga-Verordnung sieht zwar eine Ausnahme vor: Klubs mit einem Zuschauerschnitt unter 7500 in den letzten zehn Saisons dürfen mit 12.500 Plätzen spielen, wenn ohne größeren Aufwand auf 15.000 aufgestockt werden kann, heißt es in der Bundesliga-Verordnung. Doch aktuell fasst der Sportpark nur knapp 8400 Besucher, und nur die Haupttribüne mit 3000 Plätzen ist überdacht. „Die größten Herausforderungen sind sicherlich die Kapazität und die Überdachung“, sagt Kirsch, hauptberuflich Architekt. Hinzu kommen weitere medientechnische Voraussetzungen, die Parkplatz-Situation und sicherheitsrelevante Themen wie die Stadion-Zuwege und der sehr schmale Bahnsteig an der Straßenbahn-Haltestelle Sportpark Höhenberg. Die schnellste und kostengünstigste Lösung wäre eine große Stahlrohr-Konstruktion, womöglich als Zwischenschritt zu einem umfassenden, dauerhaften Umbau. Schon für dieses Provisorium wäre jedoch ein Millionen-Betrag fällig: Stahlrohr-Tribünen dieser Größe müssen gekauft werden, eine Leihe ist nicht möglich.

„Man ist von Verbandsseite immer gesprächsbereit. Das größte Ziel ist es, dass jeder Klub in seinem Heimatstadion spielen kann. Klar ist auch, dass kein Stadion innerhalb von sechs Wochen in der Sommerpause ausgebaut werden kann. Aber natürlich müssen die Vereine ihre Hausaufgaben machen“, berichtet Kirsch. Ein Umzug nach Müngersdorf ist wegen des ausgereizten Terminkalenders des Rhein-Energie-Stadions keine Option. Ein Ausweichen nach Aachen oder Duisburg wäre wohl nur der letzte Ausweg. Die Viktoria will in Höhenberg bleiben. „Wir sind auf die Hilfe der Stadt angewiesen: In erster Linie, dass überhaupt eine Möglichkeit besteht, den Sportpark innerhalb des Stadionbereichs weiterzuentwickeln. Da braucht man im Landschaftsschutzgebiet viele Genehmigungen“, sagt Kirsch. Der Präsident gibt sich aber zuversichtlich: „Vor unserem letzten Aufstieg wurde uns gesagt: In Höhenberg werdet ihr niemals Dritte Liga spielen. Da haben wir das Gegenteil bewiesen. Wir haben gezeigt, dass bei uns auch große Spiele sicher über die Bühne gebracht werden können.“

„Es darf nicht an der Infrastruktur scheitern“

Nach dem Sprung in die Dritte Liga hatte Viktorias damaliger Mäzen Franz-Josef Wernze die Umbaukosten für den Sportpark in Höhe von knapp 1,1 Millionen Euro getragen. In der 2. Bundesliga wäre die für einen Ausbau nötige Summe um ein Vielfaches größer. „Das wäre eine große Baustelle. Aber allein, sich Gedanken darüber zu machen, zeigt, dass wir in einer tollen sportlichen Situation sind“, sagt Kirsch.

Wichtiger Ansprechpartner ist Oliver Seeck. Der SPD-Politiker ist Vorsitzender des Kölner Sportausschusses und Aufsichtsratsvorsitzender der Kölner Sportstätten (KSS), einer hundertprozentigen Tochter der Stadt und Eigentümerin des Sportparks Höhenberg. „Es darf nicht sein, dass ein möglicher Aufstieg an der fehlenden Infrastruktur scheitert“, sagt Seeck im Gespräch mit dieser Zeitung. „Darum muss man das Thema jetzt schnell auf die Agenda ziehen.“ Allerdings sei es kein leichter Weg, vor allem mit Blick auf den Landschaftsschutz und die Finanzierung. „Man kann nicht vorab investieren, wenn der Aufstieg sportlich noch nicht perfekt ist. Das wäre mit Blick auf den Haushalt der Stadt unverantwortlich. Klar ist, dass die KSS wirtschaftlich agieren muss und der Viktoria nichts schenken kann.“ Es sei zwischen Verein, Stadt und Verbänden zu klären, welche Baumaßnahmen sofort und welche mittelfristig erfolgen könnten. „Für mich ist es aber aus sportlicher Sicht sensationell, dass wir uns jetzt überhaupt diesen Problemen stellen müssen“, sagt Seeck.