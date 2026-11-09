Maza, Tillman & Co.20 Leverkusener sind auf internationalen Reisen

Während sich ein Teil der Mannschaft von Bayer 04 mit leichteren Trainingseinheiten erholt, beginnt für sieben Profis die nächste harte Arbeitswoche. Facundo Medina und Ezequiel Fernández reisen nach Argentinien, Jarell Quansah nach England, Mark Flekken in die Niederlande, Ibrahim Maza nach Algerien, Edmond Tapsoba nach Burkina Faso und Malik Tillman in die USA. Trainer Carles Martínez weiß um die Last: „Einige Spieler gehen zur Nationalmannschaft, sie müssen dorthin, sie müssen sich beweisen.“

Jarell Quansah Das englische Team von Thomas Tuchel erwartet einen Doppelpack in der Nations League: Am Donnerstag kommt Kroatien nach Wembley, am Sonntag wartet Spanien in Madrid. England ist Gruppenzweiter hinter Spanien, nach dem 7:0 in Rijeka und dem 3:0 gegen Tschechien genügt gegen Kroatien ein Unentschieden für das Viertelfinale. Quansah hat sich bewiesen: Im Hinspiel gegen Kroatien begann er in der Viererkette. Auf rechts konkurriert er mit Trent Alexander-Arnold und Ben White.

Ibrahim Maza Algerien setzt auf den 20-Jährigen, der als wertvollster Spieler des Landes gilt. Nach dem frühen Aus im Sechzehntelfinale bei der Weltmeisterschaft hat Brahim Hemdani den Trainerposten von Vladimir Petković übernommen. In der Qualifikation zum Afrika-Cup führt Algerien Gruppe I mit vier Punkten vor Togo und Sambia (jeweils drei). Am Samstag spielt das Team zu Hause gegen Togo, drei Tage später in Lomé.

Malik Tillman Der Offensivspieler, der in Leverkusen zuletzt von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde, wird die Reise in die USA wohl herbeigesehnt haben. Im Nationalteam gilt der Mittelfeldspieler als gesetzt. Für Mauricio Pochettino beginnt mit dem Viertelfinale der Concacaf Nations League gegen Haiti der erste Pflichtwettbewerb des WM-Zyklus 2030. Das Hinspiel steigt in Miami, wo Haiti wegen der Sicherheitslage zu Hause antritt, das Rückspiel in Cincinnati. Für das Finalturnier im März qualifizieren sich nur die Sieger.

Mark Flekken Die Niederlande stehen unter neuer Führung. Xavi Hernández hatte im August Ronald Koeman abgelöst, der nach dem Aus im Sechzehntelfinale bei der WM gegen Marokko zurückgetreten war. Flekken gehört seit Jahren zur Kernmannschaft, saß aber bei der EM 2024 und der WM 2026 meist hinter Bart Verbruggen auf der Bank. Neben ihm hat Xavi Robin Roefs als Keeper nominiert. Am Freitag spielt Oranje in Amsterdam gegen Griechenland, am Montag in Berlin gegen Deutschland. Die Niederländer führen die Gruppe mit acht Punkten, Griechenland hat ebenfalls acht, Deutschland fünf.

Facundo Medina und Ezequiel Fernández Für Argentinien beginnt die Zeit nach Lionel Messi. Es ist die erste Nominierung von Trainer Lionel Scaloni ohne den zurückgetretenen Kapitän, auch Nicolás Otamendi ist nicht mehr dabei. Gegen Uruguay am Freitag in der Bombonera in Buenos Aires und am 17. November gegen Costa Rica in Córdoba will Scaloni nach Berichten argentinischer Medien Alternativen prüfen und eine neue Basis für die nächste Qualifikation legen.

Edmond Tapsoba Burkina Faso hat mit dem Leverkusener Kapitän einen Anführer in der Defensive. Trainer Amir Abdou, einst Nationaltrainer Mauretaniens, erwartet „keine Geschenke“ gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Nach einem Remis gegen Benin und einem Sieg gegen die Zentralafrikanische Republik gehört sein Team zu den Spitzenreitern der Gruppe F in der Qualifikation zum Afrika Cup 2028. Das Hinspiel steigt am Freitag in Ouagadougou, das Rückspiel am 17. November in Nouakchott.

Im Nachwuchs sind 13 weitere Bayer-Spieler unterwegs. Bayer-Profi Afonso Moreira steht bei Portugals U21 vor Testspielen gegen England und Norwegen. Das Team von Trainer Luís Freire hat sich bereits für die EM im Juni in Serbien und Albanien qualifiziert, Moreira traf im Abschlussspiel gegen Tschechien. Für den DFB spielen die Leverkusener Nachwuchsspieler Simeon Rapsch, Nebe Domnic und Dustin Buck in der U19, Noah Probst in der U18, Dien Spago in der U16 sowie Emre Alajbegovic, Sophian Esawei und Malte Bohlen in der U15. Alajbegovic ist der jüngere Bruder von Kerim, der für Bosnien bei der WM traf und im Sommer für rund 35 Millionen Euro aus Leverkusen zu Juventus Turin gewechselt war. Aleksa Damjanović läuft für Serbiens U19 auf, Redon Pervetica für Kosovos U17. Ivan Massek (Kamerun) und Rayan Zidane (Algerien) reisen zur U17-Weltmeisterschaft nach Katar, die vom 19. November bis 13. Dezember läuft. Kamerun trifft am 21. November in Gruppe K auf Venezuela, Algerien an diesem Tag in Gruppe J auf die USA.