Der 1. FC Köln hat neun von 34 Spielen in der Bundesligasaison 2026/27 absolviert. In der Tabelle liegt man nach dem 1:2 gegen Bayer Leverkusen auf Rang 15 mit neun Punkten. Dahinter rangieren Union Berlin (7 Punkte), Schalke (6) und Borussia Mönchengladbach (4).

Nach der ersten Heimniederlage der Saison gegen die Werkself am Sonntag (8. November 2026) und vier sieglosen Ligaspielen in Folge zieht FC-Trainer René Wagner (38) eine erste Bilanz. Vor der anstehenden Länderspielpause nimmt er einiges mit, was besser werden soll. Er sieht aber auch viele positive Dinge. Der Coach sagt: „Wir müssen einfach weiterarbeiten.“

Wagner hofft beim FC auf fruchtbare Ansätze

In den vergangenen Wochen war der FC oft mit den Gegnern auf Augenhöhe – nur beim 1:4 beim VfB Stuttgart gab es eine deutliche Niederlage. Ansonsten verlor der FC gegen Hamburg, Frankfurt oder jetzt Leverkusen, nur mit einem Tor Unterschied. Bei den Unentschieden gegen Bremen, Schalke oder bei Union Berlin, konnte sich der FC auch nicht belohnen. So blieben einige Zähler liegen.

Wagner weiß: „Wir hatten viele Spiele, wo wir aufgrund unserer Leistung mehr verdient hätten. Leider haben wir das in den Spielen nicht geschafft. Wir hatten auch Spiele dabei, bei denen die Leistungen in Phasen nicht so waren, um Spiele zu gewinnen. Trotzdem müssen wir die positiven Sachen mitnehmen.“

Und da sieht Wagner einiges: „Wir haben es geschafft, gegen viele Gegner auf Augenhöhe Spiele zu kontrollieren. Wir haben es dann leider nur nicht geschafft, genug gefährliche Chancen zu erspielen. Das Thema kennen wir. Da wird auch weiter dran gearbeitet. Es nützt aber nichts, wenn wir zurückschauen und sagen: ,Da wäre aber mehr drin gewesen. Sondern müssen weiter hart arbeiten.‘“

Der FC-Trainer will sich also nicht lange mit den verpassten Gelegenheiten beschäftigen. „Hätte, hätte, Fahrradkette“ oder „Was wäre, wenn …“ helfen im Profisport nicht weiter. Wagner stellt klar: „Da brauchen wir auch nicht lange darüber nachzudenken, was da die Gründe waren. Wir müssen einfach vorwärts schauen. Was anderes bleibt uns nicht übrig.“

Der Blick auf die Tabelle wurmt den Coach, macht ihn aber auch nicht nervös: „Natürlich hätten wir gerne ein paar Pünktchen mehr. Vielleicht hätten wir auch ein paar Pünktchen mehr verdient gehabt. Die haben wir aber nicht. Das können wir auch nicht wegdiskutieren, sondern die fehlen uns. Deswegen müssen wir jetzt in den nächsten Spielen Gas geben, um die Punkte zu holen. Nichts anderes zählt für uns. In der täglichen Arbeit haben wir kein anderes Ziel, als Spiele zu gewinnen.“

Nach der Pause muss Köln zum FC Bayern

Jetzt wird der FC erstmals etwas durchpusten können. Bis Mittwoch wird trainiert, dann stehen Regenerationstage an, bevor die Zügel wieder angezogen werden. Nach der Länderspielpause geht es am Freitagabend (20. November) beim FC Bayern München weiter.

Wagner sagt vor dem Spiel beim Tabellenführer: „Das nächste Spiel wird wahrscheinlich das schwerste Spiel der Saison auswärts. Aber auch da ist was zu holen, mit viel Leidenschaft, mit viel Herz. Das haben andere Mannschaften schon bewiesen. Und mit dem Gedanken werden wir auch da hinfahren.“

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Wagner verlässt sich dabei auf seine Spieler: „Die Jungs sind überzeugt, die geben Gas, die laufen jedem Ball hinterher, die wollen in jedem Moment im Stadion zeigen: Wir wollen Tore machen. Wir wollen verteidigen und wollen die Null halten.‘

Daran müssen wir weiterarbeiten und dann glaube ich auch, dass wir uns in eine Position bringen werden, wo wir irgendwann dann vielleicht auch ein bisschen Glück haben und Spiele gewinnen können.“

Saisonübergreifend hat Wagner beim 1. FC Köln als Cheftrainer 16 Bundesligaspiele absolviert. Dabei gab es drei Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen, sowie 21:30 Tore. Mit 15 Punkten hat er einen Schnitt von 0,94. Hinzu kommen zwei Siege im Pokal in dieser Spielzeit (gegen Drittligist Würzburg und Bundesligist Union Berlin).