Der Derbysieg hat Bayer 04 Leverkusen Luft verschafft, die Ursachen der problematischen vergangenen Wochen aber nicht beseitigt. Wer nach dem 2:1 beim 1. FC Köln mit den Spielern sprach, hörte zuerst Erleichterung und dann eine ungewöhnlich offene Fehlersuche. Dreimal verloren die Leverkusener zuvor in vier Pflichtspielen, und in der Kabine ist man sich weitgehend einig, woran es lag: an Intensität, an Energie, am Kopf.

Edmond Tapsoba begann bei sich selbst. „Mir fehlte in den vergangenen Wochen Intensität in der ganzen Mannschaft, bei mir selbst angefangen“, sagte der Kapitän. Aus der Analyse leitete er ein Rezept ab, das Bayer in erfolgreichen Zeiten unter Xabi Alonso zum Prinzip erhoben hatte: „Wir müssen mehr den Ball halten und das Spiel länger ziehen. Das ist unsere Identität.“ Wer bei diesem Plan bleibe und in guter Form sei, könne viel erreichen. Die Mannschaft, die im September und Oktober sechs Spiele in Serie gewann, habe das schon bewiesen.

Ibrahim Maza deutete das Problem als eines der Belastung. Auf die Frage nach Energie und Kopf antwortete der 20-Jährige zurückhaltend: „Natürlich irgendwo ein bisschen. Aber sonst ist es okay. Es ist Fußball, das gehört dazu.“ Über seinen Mitspieler Aleix García sagte er, es sei „viel für den Körper und den Kopf“, wenn man jedes Spiel durchspiele. Für Maza ist der Derbysieg deshalb mehr als ein Ergebnis: „Wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Das war das Wichtigste.“

Martínez beklagt auch Belastung für Trainer

Martínez bestätigte die Diagnose und weitete sie aus. „Wenn man alle zwei, drei Tage spielt, hat man Wochen, in denen man sich nicht perfekt fühlt oder müde ist. Fußball ist so. Man muss bereit sein.“ Er habe mit Spielern und mit Trainerkollegen über die neue Ordnung der Länderspielpausen gesprochen, und alle beschrieben dasselbe: Man komme mental und körperlich etwas erschöpft an. Der Ausnahmezustand betrifft demnach nicht nur die Spieler auf dem Rasen, sondern auch die Fachleute am Rand. „Jetzt ist wichtig, dass man sich erholt“, sagte der Spanier. Die lange Phase ohne Pause habe Spuren hinterlassen. Erstmals gab es eine dreiwöchige Länderspielphase Ende September, die Pause im Oktober fiel dafür aus. Leverkusen hatte neun Spiele in 30 Tagen.

Dazu gehört nach Martínez’ Überzeugung eine gewisse Haltung, die er bei sich selbst beginnen lässt. Er sei kein Freund der Haltung, bei der alle „schlecht, schlecht, schlecht“ sagten. „Wenn wir Spielern das Selbstvertrauen nehmen, verlieren wir sie“, erklärte er. Sein Ziel sei es, Spieler zu gewinnen. Vor dem Derby, sagte er, habe er der Mannschaft vermittelt, „unser Niveau zu maximieren, einander zu helfen, positiv zu sein und an unsere Stärken zu glauben“. In Köln habe das funktioniert. Die Emotionen seien gut gemanagt worden: „Wir mussten Fußball spielen, aber nicht verrückt werden, sondern effektiv sein.“

Die Länderspielpause soll den Prozess beschleunigen. Tapsoba sprach von einem Zeitfenster zur Erholung, aber eben nicht für alle: „Für uns Nationalspieler ändert sich nicht viel, weil wir nach vier Tagen wieder spielen. Wir wollen den Kopf etwas freibekommen, denn die letzte Woche war hart. Ein paar freie Tage, und dann kommen wir stärker zurück.“ Er wolle die Mentalität des Derbys mitnehmen: „Wir wollen mit derselben Haltung weitere Spiele gewinnen.“

Martínez sieht in der Pause eine Chance zur Regeneration, auch für das Lazarett. Spieler, die nicht zur Nationalmannschaft reisen, hätten „Zeit zum Trainieren und Erholen“. Man gewinne zudem eine Woche, um verletzte Spieler zurückzuholen. Eliesse Ben Seghir saß in Köln auf der Bank, war aber noch nicht bei hundert Prozent. Christian Kofane sei „sehr nah dran“ gewesen, müsse aber noch zwei Wochen trainieren, damit er „sicher bereit“ für die Partie gegen den SC Paderborn am übernächsten Samstag sei. Bei Moussa Diaby und Nathan Tella hofft der Trainer ebenfalls auf eine Rückkehr nach der Pause, „wenn alles normal und gut läuft“. Bei Guela Doué dauert es länger als geplant: „Er macht Fortschritte, aber langsamer, als wir wollten“, sagte Martínez. „Er braucht vielleicht noch etwas mehr Zeit, er ist aber näher an eine Rückkehr gerückt.“

Bis Weihnachten bleibt der Rhythmus eng: Acht Spiele in 29 Tagen warten in Liga, Europa League und DFB-Pokal. Die Mannschaft muss die Intensität halten, die sie gegen Köln zeigte. Der Trainer muss aus zahlreichen Rückkehrern wieder eine Einheit formen. Und beide müssen damit leben, dass sich Müdigkeit nicht wegreden lässt. Tapsoba hat die Aufgabe so beschrieben: „Bei den eigenen Dingen bleiben, bei der eigenen Idee.“ Das klingt einfach – war es im Herbst bisher aber nicht.