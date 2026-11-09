Als Mikey Moore im Derby gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) in der 84. Minute den Platz verließ, konnte einem der junge Neuzugang des 1. FC Köln schon etwas leid tun. Es war ja nicht so, dass der 19-Jährige nichts investiert hätte, auch wenn 34 Ballkontakte für einen Flügelspieler relativ wenig sind. Aber die Tottenham-Leihgabe blieb erneut glücklos. Moore wartet weiter auf sein erstes Tor für den FC und hat seit seinem vielversprechenden Debüt in Stuttgart keine Torvorlage mehr gegeben. Zuletzt ging seine Formkurve deutlich nach unten, und auch gegen Leverkusen sah man ihn vielfach hadern.

Trainer René Wagner sah nach dem Spiel trotzdem Positives: „Man hat gespürt, dass er in Zweikämpfen da sein wollte, dass er mit Leidenschaft verteidigt hat. Er hat sich in jeden Ball reingeschmissen, das war wichtig. Er hat gewusst, dass das auch ein wichtiger Punkt für sein eigenes Spiel sein kann. Zu zeigen, dass er verteidigen kann. Das hat er gezeigt.“ Wagner weiß, dass jetzt noch viel Arbeit ansteht: „An den anderen Situationen sind wir dran. Er muss weiter mutig bleiben und selbstbewusst in die Situationen reingehen. Und dann glaube ich, wird er sich auch belohnen.“

Gleichwohl steht Moore sinnbildlich für die schwache FC-Offensive. Zuletzt sorgten einzig die Brüder Said und Malek El Mala für Gefahr. Die übrigen einsatzfähigen Offensivkräfte kommen zusammen auf nur zwei Tore in der Bundesliga: Linton Maina und Ragnar Ache haben je einen Treffer erzielt, Marius Bülter, Jan Thielmann, Luca Waldschmidt, Reigan Heskey und Moore sind noch ohne. Immerhin: Ache steht nach der Länderspielpause wieder als Option bereit. Bülter wartet seit Mai auf einen Treffer: viel Aufwand, wieder kein Ertrag.

Wagner räumte die Schwäche ein: „Wir haben es geschafft, gegen viele Gegner auf Augenhöhe Spiele zu kontrollieren. Wir haben es dann leider nur nicht geschafft, genug gefährliche Chancen zu erspielen.“ Der FC muss an seiner Offensive arbeiten, bei den Abläufen wie bei der Effizienz. Nur drei Treffer erzielte er in den letzten vier Ligaspielen.

Wenn du in den Druckphasen mit Abschlüssen die Tore nicht machst, dann musst du dich an die eigene Nase packen. Kölns Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler

Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler monierte vor allem die fehlende Durchschlagskraft: „Was wir spielerisch geschafft haben, konnten wir zu wenig in Tore ummünzen.“ Der FC kennt das Problem. Kessler: „Wir haben das in den letzten Wochen intern angesprochen und müssen uns da entwickeln. Wenn du in den Druckphasen mit Abschlüssen die Tore nicht machst, dann musst du dich an die eigene Nase packen. Alles andere macht keinen Sinn.“ Bei der Chancenverwertung sprach Kessler auch von einer „Qualitätsfrage“, die Leverkusener hätten ihre Möglichkeiten besser genutzt. Es geht also nicht nur um Effizienz. Nach der turbulenten Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten erarbeitete sich der FC lange keine klare Möglichkeit mehr.

Wie gut der FC dastünde, wenn Thijs Dallinga und Ragnar Ache im Oktober nicht zeitgleich ausgefallen wären, ist indes müßig. Lichtblicke sind die El Malas. Malek El Mala legte seinem Bruder Said in der Nachspielzeit mit einer perfekten Flanke das Anschlusstor zum 1:2 vor. Ein Treffer für die Geschichtsbücher. Seit Beginn der Assist-Erfassung waren vor den El Malas erst sechs andere Brüderpaare gemeinsam an einem Tor beteiligt. Zuletzt gelang dieses Kunststück 2006 Hamit und Halil Altintop. Und Ex-FC-Trainer Friedhelm Funkel traf beispielsweise 1988/89 für Uerdingen nach Vorlage seines jüngeren Bruders Wolfgang.

„Natürlich freut es mich, dass mein Bruder mir den Ball da auflegt, aber ich hätte schon gerne lieber die drei Punkte mitgenommen als mein Tor“, sagte Said El Mala. Hohes Tempo, guter RiecherMaleks Bilanz kann sich sehen lassen: In seinen 33 Profiminuten hat der 21-Jährige ein Tor und eine Vorlage verbucht. Kessler traut ihm mit Blick auf die nächstenWochen einiges zu: „Er ist ein Element, das uns helfen wird. Was er einfach hat: Tempo und einen guten Riecher. Er hat auch in der einen oder anderen Situation einen gewissen X-Faktor, wie bei seiner Flanke auf Said.“ Vielleicht darf Malek El Mala diese Qualitäten demnächst dann auch früher im Spiel zeigen.